MARUTI जैसा माइलेज, CRETA-SIERRA जैसा लुक... आ रही धांसू SUV

रेनो भारतीय बाजार में दिवाली से पहले अपने धांसू एसयूवी को लेकर आ रही है. वैसे तो कंपनी ने इस एसयूवी को 2026 की शुरुआत में ही कन्फर्म कर दिया है. हम बात कर रहे हैं रेनो डस्टर हाइब्रिड (Renault Duster Hybrid) की, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने इस कार की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है.

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डस्टर ई-टेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है. इस साल की शुरुआत में रेनो ने डस्टर को 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया था. उस वक्त कंपनी ने हाइब्रिड वर्जन को भी कन्फर्म किया था, जो अब लॉन्च होने वाला है.

रेनो ने अपने टीजर पोस्टर में लिखा है, 'डीयर डीजल, थैंक्यू फॉर योर राइड, वी विल टेक इट फ्रॉम हेयर.' यानी यहां तक के सफर के लिए डीजल का शुक्रिया, अब आगे के सफर पर हम ले चलेंगे. रेनो डस्टर जब पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च हुई थी, तो उसकी सफलता का बड़ा कारण डीजल इंजन था.

डस्टर हाइब्रिड में क्या होगा खास?

2026 में जब रेनो डस्टर ने वापसी की है, तो उसके पोर्टफोलियो में डीजल इंजन नहीं है. नेक्स्ट चैप्चर के लिए रेनो ने हाइब्रिड को चुना है. डस्टर हाइब्रिड में हमें 1.8 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक मल्टी-मोड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा.

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ये सिस्टम 160 एचपी की पावर और 172 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसमें 1.4kW का बैटरी पैक मिलेगा. रेनो ने पहले ही इस सिस्टम को भारत के लिए कन्फर्म कर दिया था. कंपनी का दावा है कि सिटी कंडीशन में ये कार 80 परसेंट बैटरी पर चलेगी. हालांकि, ट्रैफिक, बैटरी चार्ज और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से इसमें कुछ-कुछ बदलाव हो सकते हैं.

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चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप है, तो आपको अलग से चार्ज नहीं करना होगा. सिस्टम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक ऑपरेशन को मैनेज करेगा. रिजनरेटिव ब्रेकिंग स्पीड कम होने पर एनर्जी रिकवर करेगी. कार के लॉन्च होने पर हमें इसकी रेंज और फ्यूल इंकोनॉमी की जानकारी मिलेगी.

कंपनी इस कार को डीजल के विकल्प के तौर पर लेकर आ रही है. ब्रांड का फोकस ऐसे कंज्यूमर्स हैं, जो बेहतर माइलेज वाली कार चाहते हैं. वैसे तो इस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा और टाटा सिएरा से है, लेकिन हाइब्रिड वर्जन का सीधा कंपटीशन मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर से है. रेनो डस्टर हाइब्रिड की सफलता में उसकी कीमत का बड़ा रोल होगा.

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कैसी है रेनो डस्टर की सेल्स?

साल की शुरुआत में रेनो डस्टर की मार्केट वापसी हुई. शुरुआत में इस एसयूवी की सेल्स अच्छी रहीं, लेकिन वक्त के साथ इसमें गिरावट आती गई. मार्च में डस्टर की 1402 यूनिट्स बिकी थीं. वहीं अप्रैल में 2359 तक सेल्स पहुंच गई और फिर उसके बाद से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ.

मई में रेनो डस्टर की 1267 यूनिट्स, जून में 1011 यूनिट्स, जुलाई में 512 यूनिट्स और अगस्त में 402 यूनिट्स बिकी हैं. मौजूदा डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है और 18.69 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है.

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