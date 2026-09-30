90 हजार महीना स्टाइपेंड और अब 35 लाख का पैकेज! जानिए कौन हैं जामिया के स्टार छात्र शमून

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र मोहम्मद शमून ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश के युवाओं के सामने सफलता की नई मिसाल कायम की है. बीटेक 2027 बैच के छात्र शमून को दुनिया की दिग्गज ग्लोबल पेमेंट कंपनी Visa से 35 लाख रुपये सालाना (PPO) का शानदार पैकेज ऑफर हुआ है.

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मोहम्मद शमून ने कठिन ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के कई राउंड पार करने के बाद वीजा में समर इंटरर्नशिप हासिल की थी. इस दौरान उन्हें कंपनी की ओर से 90 हजार रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड भी मिल रहा था.

इंटरर्नशिप के दौरान शमून के शानदार प्रदर्शन, तकनीकी समझ और लगन को देखते हुए कंपनी ने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्हें यह 'प्री-प्लेसमेंट ऑफर' (PPO) दे दिया. इसका मतलब है कि अपनी डिग्री पूरी करते ही शमून सीधे वीजा कंपनी में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगे. जामिया की 'यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल' (UPC) के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल हुई है.

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहचान बनाता जामिया

जामिया का कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग, जो साल 2000 से संचालित है, लगातार इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक होनहार इंजीनियर्स तैयार कर रहा है. जेएमआई में 1978 से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी और 1985 में औपचारिक रूप से इंजीनियरिंग फैकल्टी बनाई गई थी.

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मौजूदा समय में विश्वविद्यालय रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और वीएलएसआई डिज़ाइन जैसे आधुनिक विषयों में बीटेक की डिग्री दे रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, मोहम्मद शमून को मिला यह जॉब ऑफर जामिया की पढ़ाई के उच्च स्तर और छात्रों की व्यावहारिक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है.

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