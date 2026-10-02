भूल जाएंगे SIERRA-CRETA, आ रही धांसू SUV, मिलेंगे गजब फीचर्स

भारतीय बाजार में मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है. इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. अब होंडा अपनी एसयूवी को नए अवतार में लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं होंडा एलिवेट (Honda Elevate) की, जिसका फेसलिफ्ट अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है.

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होंडा ने 2023 में पहली बार एलिवेट को लॉन्च किया था. हालांकि, इस कार को क्रेटा जैसी सफलता नहीं मिली. अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट लेकर आ रही है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही बदलाव किए जाएंगे. होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट (Honda Elevate Facelift) को कंपनी 6 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है.

भारत पहला मार्केट होगा जहां एलिवेट का फेसलिफ्ट लॉन्च हो रहा है. कंपनी ने इस कार की प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है. 21 हजार रुपये देकर आप इस कार को बुक कर सकते हैं. होंडा ने अपकमिंग एलिवेट फेसलिफ्ट के कुछ फीचर्स को टीज किया है, जिससे एसयूवी के डिजाइन का पता लगाया जा सकता है.

नई एलिवेट में क्या होगा खास?

एसयूवी में सबसे बड़ा बदलाव उसके फ्रंट फेस में होगा. यहां आपको नया फ्रंट लाइट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. पतली डीआरएल्स के बीच तीन सेगमेंट में बटी हुई इल्यूमिनेटेड लाइट्स मिलेंगी. कार का ग्रिल पैटर्न भी बदलेगा. होंडा ने अपने लोगो को भी रिपोजिशन किया है, जो अब बोटन पर मिलेगा.

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ऐसा ही बदलाव हम होंडा सिटी फेसलिफ्ट में भी देख चुके हैं. इसके अलावा कार का रियर पोर्शन भी अपडेट होगा. इसमें टेलगेट पर रेड इल्यूमिनेटेड स्ट्रिप मिलेगी, जो होंडा के सेंट्रल लोगो से जुड़ी होगी. रियर पहले से ज्यादा बोल्ड होगा. एक्सटीरियर के साथ ही कार का इंटीरियर भी अपडेट होगा.

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इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी. पैसेंजर साइड डैशबोर्ड जो फिलहाल फॉक्स वुड फिनिश में आता है, उसकी जगह पर लाइट कलर का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही कार में लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी. इससे जुड़ी डिटेल्स डोर पैनल्स पर भी देखने को मिलेगी.

इसका मतलब है कि कार में सॉफ्ट टच सर्फेस का इस्तेमाल काफी ज्यादा होगा. वहीं बेसिक डैशबोर्ड अरेंजमेंट पहले जैसा ही रहेगा. इसके अलावा कार में कैमरा बेस्ड डिजिटल इंटीरियर रियर व्यू मिरर मिल सकता है. होंडा ने फिलहाल इस फीचर्स को कन्फर्म नहीं किया है.

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पुराने इंजन के साथ आएगी कार

6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली होंडा एलिवेट फेसिलफ्ट (Honda Elevate Facelift) में 1.5 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके साथ कंपनी 6 स्पीड मैन्यु्अल और सीवीटी ट्रांसमिशन का विकल्प देगी. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरोमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. इस कार का सीधा मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी कारों से होगा.

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