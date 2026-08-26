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कर्नाटक के भूतनाल झील में 6 शव मिलने से हड़कंप, पानी में तैरते मिले- VIDEO

कर्नाटक के विजयपुरा की भूतनाल झील में 6 लोगों के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. जिला फायर ऑफिसर शशिधर के मुताबिक, सूचना मिली थी कि 6 लोग झील में गिर गए हैं. मौके पर पहुंची टीम ने पानी में 6 शव तैरते हुए बरामद किए.

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कर्नाटक में झील से बरामद शव सड़ चुके थे. (Photo- Screengrab)
कर्नाटक में झील से बरामद शव सड़ चुके थे. (Photo- Screengrab)

कर्नाटक के विजयपुरा की भूतनाल झील में 6 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. सभी शव पानी में तैरते हुए बरामद किए गए. सूचना मिलने के बाद जिला फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को झील से बाहर निकाला. इसके बाद सभी शवों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, फायर विभाग को सूचना मिली थी कि भूतनाल झील में करीब 6 लोग गिर गए हैं. कॉल मिलते ही टीम वाहन के साथ मौके पर पहुंची. अधिकारी ने बताया कि टीम जब झील के पास पहुंची तो पानी में 6 लोग तैरते हुए मिले. इसके बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया और पुलिस को सौंप दिया गया.

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झील से बरामद हुए शव सड़ चुके थे- पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीम करीब सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास मौके पर पहुंची थी. हालांकि, उन्हें सही समय की जानकारी नहीं है. शवों की हालत के बारे में अधिकारी ने कहा कि वे सड़ी हुई स्थिति में थे, लेकिन उनकी पहचान की जा सकती है.

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अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती आकलन में ऐसा लग रहा है कि शव करीब डेढ़ दिन से झील के पानी में पड़े हुए थे. हालांकि, मौत की सही वजह और शव झील में कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

अस्पताल भेजे गए शव

फायर टीम ने सभी 6 शवों को पानी से निकालने के बाद पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद शवों को एमएलसी और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

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फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि सभी 6 लोगों की मौत एक साथ कैसे हुई और वे भूतनाल झील में किस परिस्थिति में पहुंचे. पुलिस शवों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

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