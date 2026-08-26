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Govt Stake Sell: खरीदारी का मौका, इस कंपनी में सरकार बेच रही बड़ी हिस्सेदारी, OFS ओपन

Hindustan Copper OFS बुधवार को रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है. एक्सपर्ट इसे फायदे का सौदा बता रहे हैं और लॉन्गटर्म में शेयर में जोरदार तेजी की उम्मीद जता रहे हैं.

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सरकारी कंपनी में निवेश को बेहतरीन मौका. (Photo: ITG)
सरकारी कंपनी में निवेश को बेहतरीन मौका. (Photo: ITG)

केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है और ऑफर फॉर सेल के जरिए निवेशकों को बोली लगाने का मौका दे रही है.  Hindustan Copper OFS रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार को ओपन हो गया है, इससे पहले 25 अगस्त को ये नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया था. इसे जबर्दस्त रिस्पांस मिला है और तीन गुना बोलियां प्राप्त हुई हैं. 

6% हिस्सेदारी घटा रही सरकार 
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ओएफस लाकर सरकार इस कंपनी में अपनी छह फीसदी हिस्सेदारी घटा रही है. OFS के तहत 3 फीसदी इक्विटी शेयर बेच रही है, जबकि सरकार ग्रीन-शू विकल्प का प्रयोग अतिरिक्त 3 फीसदी हिस्सेदारी की सेल के लिए करेगी. इश्यू का 10 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है, जिसकी बोली प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई है, जबकि 25,000 शेयरों का कोटा पात्र कर्मचारियों के लिए है.

एक्सचेंज डेटा पर नजर डालें, तो Hindustan Copper OFS को पेश किए गए 2.9 करोड़ शेयरों के मुकाबले 8.91 करोड़ बोलियां मिली हैं यानी शेयरों की सदस्यता तीन गुना से अधिक हो गई है. ओएफएस के लिए शेयर का फ्लोर प्राइस 514 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. 

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गौरतलब है कि फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर में सरकार की 66.14 फीसदी स्टेकहोल्डिंग है. इसके अन्य प्रमुख शेयरधारकों में बीते 30 जून तक LIC की 2.83%, FPIs की 5.96% हिस्सेदारी थी. कंपनी में 12.78 लाख से अधिक रिटेल निवेशक हिस्सेदार थे, जिनके पास कंपनी में 17.80% हिस्सेदारी थी, जबकि 175 से अधिक HNIs निवेशकों के पास कंपनी में 1.98% हिस्सेदारी थी.

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क्या रिटेल निवेशकों को लगानी चाहिए बोली? 
मीराए एसेट शेयरखान की रिसर्च एनालिस्ट नेत्र देशपांडे की मानें, तो ओएफएस के जरिए बेचे जा रहे शेयरों की कीमत काफी अधिक है, EV/EBITDA अनुपात 30 गुना और P/E अनुपात 42 गुना है, जो इसे सस्ता नहीं बनाता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि मजबूत वित्तीय रुझान, भविष्य में कर्ज मुक्त बैलेंस शीट की उम्मीद और कैपेसिटी ग्रोथ के मद्देनजर शेयर में लॉन्गटर्म तेजी का अनुमान है. उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय में, डेटा सेंटर, पावर ग्रिड और ट्रांसफार्मर से तांबे की मजबूत मांग के कारण शेयर की कीमत ऊपर जाएगी.

रिटेल निवेशक कैसे करें निवेश? 

  • OFS में बोली लगाने के लिए डीमैट खोलें, बिड्स, ओएफएस सेक्शन में जाएं.
  • हिंदुस्तान कॉपर सेलेक्ट करें, मिनिमम प्राइस, बोली की मात्रा चेक करें.
  • अब अपनी मात्रा और बोली दर्ज करें और फिर प्राइस सेट कर दें. 
  • OFS का साइज बड़ा नहीं होता, तो इसमें एक शेयर की बोली भी लगा सकते हैं.
  • न्यूनतम मूल्य या उससे अधिक की बोली लगा सकते हैं, कम बोली रिजेक्ट हो जाएगी. 
  • बोली लगाने से पहले यह जांच लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे हों. 

क्या है Hindustan Copper के शेयर का हाल?
नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलने वाले दिन यानी मंगलवार को हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी और ये 7% से अधिक गिरकर 533.20 रुपये पर बंद हुए थे. वहीं बुधवार को शेयर मार्केट में तेजी के बीच Hindustan Copper Stock भी उछाल के साथ ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा था. ये खबर लिखे जाने तक करीब 2 फीसदी चढ़कर 551.80 रुपये पर था. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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