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Chandra Grahan 2026 Rashifal: चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा को निगल जाएंगे राहु-केतु! 5 राशियां रहें सावधान

Chandra Grahan 2026 Rashifal: 28 अगस्त को कुंभ राशि में लगने वाला चंद्र ग्रहण कई राशियों के बजट, सेहत और रिश्तों पर भारी पड़ सकता है. जानें किन गलतियों से बचना होगा और ग्रहण काल में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

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चंद्र ग्रहण 2026 राशिफल (Photo: ITG)
चंद्र ग्रहण 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Chandra Grahan 2026 Rashifal: साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है. ज्योतिषीय नजरिए से यह ग्रहण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका संयोग कुंभ राशि में बनने वाला है. इस दौरान ग्रहों की स्थिति और राहु-केतु के प्रभाव के कारण कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. माना जा रहा है कि ग्रहण के वक्त सभी राशियों पर राहु-केतु की  अशुभ दृष्टि पड़ेगी. 

ग्रहण के दौरान बनने वाली ग्रह स्थिति का असर इन राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है. कहीं अचानक खर्च बढ़ सकते हैं तो कहीं पारिवारिक मतभेद या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. आइए जानते हैं किन 5 राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी.

कर्क राशि: अचानक खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी

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28 अगस्त का चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए रहेगा भारी! संभलकर लें फैसले

कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक मामलों में कुछ उलझनें बढ़ा सकता है. अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है. इस दौरान मन में बेचैनी और किसी बात को लेकर असमंजस बना रह सकता है. सेहत को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. सितंबर में कोई अप्रत्याशित परिस्थिति सामने आए तो घबराने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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सिंह राशि: रिश्तों और कानूनी मामलों में रहें सावधान

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण राशि से सप्तम भाव में होने वाला है. इस दौरान ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक और साझेदारी से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है. जीवनसाथी की सेहत या किसी आपसी मतभेद के कारण तनाव बढ़ने की आशंका है. कानूनी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचें. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जोखिम लेने से बचें. हालांकि, पहले से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या में कुछ राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है.

मकर राशि: पैसों और रिश्तों में बरतें संयम

मकर राशि वालों के लिए ग्रहण धन और परिवार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. किसी करीबी व्यक्ति की वजह से मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है. इस समय भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने के बजाय व्यावहारिक तरीके से परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा. आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आमदनी के जरिए स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है. इस दौरान किसी की कही-सुनी बात पर तुरंत भरोसा करने से बचें. किसी भी खबर या जानकारी की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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कुंभ राशि: सबसे ज्यादा असर, बड़े फैसलों में सावधानी

चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में ही लगने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक माना जा रहा है. सितंबर में आपको हर काम सोच-समझकर करने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. किसी अचानक परिस्थिति में बचत का पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है.

निवेश या किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें. ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. जोखिम भरे कामों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. काम में मन कम लगने या किसी चीज को लेकर उत्साह में कमी महसूस होने की भी संभावना है.

मीन राशि: सेहत और खर्च को लेकर रहें सतर्क

मीन राशि के जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस राशि पर पहले से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव माना जा रहा है और ग्रहण के दौरान चंद्रमा की स्थिति मानसिक और आर्थिक मामलों में सावधानी की ओर संकेत करती है.

इस दौरान संक्रमण या मौसमी परेशानी जैसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है. विरोधियों से सावधान रहें और बिना सोचे-समझे किसी पर भरोसा न करें.

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ग्रहण के दौरान क्या रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय आत्मचिंतन और सावधानी का माना जाता है. इस दौरान अनावश्यक विवादों से दूर रहना, बड़े आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करना और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बेहतर रहेगा. खासकर जिन राशियों पर ग्रहण का प्रभाव अधिक माना जा रहा है, उन्हें सितंबर में अपने खर्च, निवेश और रिश्तों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.

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