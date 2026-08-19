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Mahindra XEV से मुकाबला, 500KM से ज्यादा रेंज, आ रही नई 7 सीटर SUV

भारतीय बाजार में अगले कुछ हफ्तों में कई लॉन्चिंग होने वाली हैं. कार और बाइक दोनों ही सेगमेंट कई नए नामों की एंट्री होने वाली है. इस क्रम में जेएसडब्लू-एमजी अपनी नई कार लेकर आ रही है, जिसका मुकाबला महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार से होगा. हम बात कर रहे हैं हेक्टर टॉमहॉक की. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

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JSW MG Hector Tomhawk इस महीने के आखिरी में लॉन्च होगी. (Photo: Wuling)
JSW MG Hector Tomhawk इस महीने के आखिरी में लॉन्च होगी. (Photo: Wuling)

जेएसडब्लू-एमजी (JSW MG Motor India) नई एसयूवी लाने की तैयारी में जुटी हुई है. कंपनी की अपकमिंग कार 26 अगस्त को लॉन्च होगी, जिसमें कमाल के कई फीचर्स मिलेंगे. भारतीय बाजार में ये एसयूवी कंपनी को अपनी मौजूदगी को फैलाने में मदद करेगी. अपकमिंग एमजी कार ग्लोबल मार्केट में आने वाली एक कार का रिबैज्ड वर्जन होगी.

साथ ही ये कंपनी के ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड भारत में पहली कार होगी. इस प्लेटफॉर्म को कंपनी ने पिछले महीने रिवील किया था, जिस पर मल्टीपल पावरट्रेन वाली कारों को विकसित किया जा सकता है. भारतीय बाजार में कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार पहले लॉन्च करेगी. 

कब लॉन्च होगी कार? 

जेएसडब्लू-एमजी 26 अगस्त को हेक्टर टॉमहॉक (Hector Tomahawk EV) ईवी को लॉन्च करेगी. ये इंडोनेशिया में मिलने वाली वुलिंग एक्सियन का रिबैज्ड वर्जन हो सकती है. कंपनी पहले इस कार का ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी. वहीं इसके प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन को कंपनी बाद में लॉन्च कर सकती है. 

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यह भी पढ़ें: Maruti जैसा माइलेज, Mahindra जैसी पावर, MG ला रही खास 7-सीटर SUV

ये कार 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला किआ कारेन्स क्लैविस ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस और अपकमिंग टाटा सफारी ईवी से होगी. यानी सभी 7 सीटर ईवी से इसका मुकाबला होगा. 

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क्या होगा कार में खास? 

एमजी ने आधिकारिक रूप से इस कार के फीचर्स को रिवील नहीं किया है. लेकिन वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होने की वजह से इस कार के फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है. इलेक्ट्रिक अवतार में ये कार 69.2 kWh की एलएफपी बैटरी के साथ आती है. 

यह भी पढ़ें: 1100KM की रेंज, 7 सीटर अवतार, इस दिन लॉन्च होगी Hector Hawk

ग्लोबल मार्केट में कार में फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 201 एचपी की पावर और 310 एनएम का टॉर्क ऑफर करती है. इसकी क्लेम्ड रेंज 530 किलोमीटर की है. वहीं कार के प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में 1.5 लीटर का इंजन और 20.5kWh की बैटरी का सेटअप मिलता है.  

प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में 125 किलोमीटर का सफर कर पाएगी. वहीं पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर इसकी कंबाइन्ड रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी. अगर ग्लोबल मार्केट में आने वाले फीचर्स ही भारत में दिए गए, ये कार एक गेम चेंजर साबित हो सकती है.

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