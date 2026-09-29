MARUTI की बड़ी तैयारी... ला रही नई 7-सीटर MPV, लीक हुईं डिटेल्स

मारुति सुजुकी की अगली कार कौन-सी होगी. अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो हमारे पास आपके लिए इसका एक जवाब है. कंपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में लगी हुई है. हालांकि, मारुति का प्लान टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरह इलेक्ट्रिक कारों का बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करना नहीं है. ब्रांड की लिस्ट में अगला नाम एक इलेक्ट्रिक एमपीवी का है.

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ई-विटारा की लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने इस कार को तैयार करना शुरू कर दिया है, जो काफी हद तक ई-विटारा जैसी ही दिखेगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो इस कार का इंटरनल नाम वाईएमसी (YMC) है, जिसे कंपनी सीधे किआ कारेन्स क्लैविस इलेक्ट्रिक के मुकाबले में उतारने की तैयारी में है.

क्या होगा कार में खास?

मारुति सुजुकी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के कई स्पाई शॉट्स आ चुके हैं. इसका डिजाइन कुछ-कुछ ई-विटारा से मिलता है. इसमें ई-विटारा जैसा ही बोनट, ए-पिलर, साइड मिरर्स, व्हील आर्च और 18 इंच के एरो एलॉय व्हील्स मिलेंगे. रियर से इस कार का लुक मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसा होगा.

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खासकर इसमें अर्टिगा जैसे ही एल-शेप्ड टेल लैम्प्स मिलेंगे. कुल मिलाकर ये कार होगी तो एक एमपीवी (MPV) लेकिन इसका लुक एक एसयूवी (SUV) वाला होगा. इससे कंपनी ज्यादा कंज्यूमर्स को आकर्षित करने में कामयाब हो सकती है. कार के इंटीरियर की बात करें, तो यहां भी बहुत कुछ ई-विटारा जैसा होगा.

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मारुति सुजुकी वाईएमसी में डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, डोर पैनल्स और स्विच तक मारुति ई-विटारा से प्रेरित होंगे. पार्ट शेयरिंग की वजह से कंपनी कार की कीमत को भी आकर्षक रख पाएगी. मारुति की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर अवतार में आ सकती है. इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकती हैं.

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फीचर्स, बैटरी और रेंज

इसके अलावा कार में 10-वे पावर्ड एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट्स, 10.25 इंच का इफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस फोन चार्जर मिल सकता है. कार में सनरूफ होगा या नहीं इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. इसमें क्रूज कंट्रोल, 7-एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे.

मारुति सुजुकी वाईएमसी दो वेरिएंट्स में आएगी. इसमें 142 एचपी की पावर और 193 एनएम टॉर्क वाला मोटर मिल सकता है. इसे पावर देने के लिए कंपनी 49kWh की एलएफपी बैटरी दे सकती है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 415 किलोमीटर की होगी. वहीं टॉप वेरिएंट में 172 एचपी की पावर और 193 एनएम टॉर्क वाला मोटर मिलेगा, जो 61kWh की बैटरी के साथ आएगा. इसके साथ कार 515 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगी.

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