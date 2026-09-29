Gen Z Slang: ‘Ate’ कहा तो खाने की बात नहीं, Gen Z के इस स्लैंग का समझिए मतलब

जेन जी की बातचीत में आजकल ऐसे कई शब्द सुनने को मिलते हैं, जिनका मतलब पहली बार में समझ नहीं आता. जितना अटपटा शब्द होता है उतना ही मुश्किल उस शब्द का मतलब समझना होता है. कभी कोई किसी को ‘रिज’ कह देता है, तो कभी 'ऑरा’ की बात होती है. सोशल मीडिया पर भी ऐसे शब्द लगातार देखने को मिलते हैं. अब इसी कड़ी में एक और शब्द है ‘एट’ (Ate). इसे सुनकर आपको भी लग सकता है कि आखिर खाने की बात कहां से आ गई? लेकिन यहां मामला खाने का बिल्कुल नहीं है.

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अगर कोई कहे 'यू एट', तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा किया. किसी का पहनावा बहुत अच्छा लगा तो कहा जा सकता है, 'यू एट दैट लुक.' वहीं 'शी एट एंड लेफ्ट नो क्रम्ब्स' का मतलब है कि उसने इतना अच्छा किया कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी.

यानी यहां ‘एट’ का मतलब खाना नहीं, बल्कि किसी की तारीफ करना है. इसे किसी के अच्छे प्रदर्शन, शानदार लुक या किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने पर बोला जाता है. कई बार सोशल मीडिया पर सिर्फ 'एट.' लिखकर भी किसी की तारीफ कर दी जाती है.

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आखिर ‘एट’ का ये मतलब आया कहां से?

अंग्रेजी में ‘एट’ का सामान्य मतलब तो ‘खाया’ होता है. लेकिन इंटरनेट की दुनिया में शब्दों का इस्तेमाल अक्सर उनके सीधे मतलब से अलग भी होने लगता है. ‘एट’ भी इसी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया की भाषा में तारीफ के लिए इस्तेमाल होने लगा.

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इसका इस्तेमाल किसी एक चीज के लिए नहीं होता. किसी ने अच्छा डांस किया, शानदार कपड़े पहने, कोई अच्छा वीडियो बनाया या किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसके लिए ‘एट’ कहा जा सकता है. यानी ये शब्द सामने वाले के काम या अंदाज की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होता है.

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‘लेफ्ट नो क्रम्ब्स’ भी क्यों कहते हैं?

अब अगर कोई कहे 'शी एट एंड लेफ्ट नो क्रम्ब्स', तो इसका मतलब और भी आसान है. इसका मतलब है कि सामने वाले ने काम इतना अच्छा किया कि कोई कमी निकालने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी.

यहां ‘क्रम्ब्स’ यानी खाने के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल मजाकिया अंदाज में किया गया है. जैसे किसी ने खाना खाया और प्लेट में कुछ नहीं छोड़ा, उसी तरह किसी ने कोई काम इतना अच्छा किया कि उसमें भी कुछ बाकी नहीं छोड़ा.

यही वजह है कि जेन जी की भाषा कई बार सुनने में मजेदार लगती है. पुराने शब्द नए संदर्भ में इस्तेमाल होते हैं और उनका मतलब भी बदल जाता है.

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