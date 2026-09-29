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रिचार्ज का बदल गया नियम! अब 30 दिन की वैलिडिटी, साल में 12 बार ही रिचार्ज

मोबाइल रिचार्ज कराने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है. अब 28 दिन की जगह 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का विकल्प मिलेगा. TRAI के नए नियमों से उन यूजर्स को भी फायदा होगा, जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए रिचार्ज चाहिए। जानिए इस बदलाव का पूरा असर.

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अब 28 नहीं, 30 दिन की वैलिडिटी!
अब 28 नहीं, 30 दिन की वैलिडिटी!

मोबाइल रिचार्ज कराने वालों के लिए बड़ी खबर है. अब तक कई कंपनियों के मंथली रिचार्ज 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आते थे. ऐसे में 12 महीने के साल में यूजर को करीब 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था. अब TRAI के नए नियमों के बाद 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा. इससे कस्टमर को पूरे महीने की वैलिडिटी मिल सकेगी.

TRAI ने 22 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13th अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2026 को नोटिफाई किया है. नए नियमों में टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले Voice और SMS-only प्लान अवेलेबल कराने की व्यवस्था की गई है. साथ ही ऐसा प्लान भी होना चाहिए जिसे हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू कराया जा सके. अगर किसी महीने वह तारीख मौजूद नहीं है, तो रिन्यूअल महीने के आखिरी दिन होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए इस बदलाव में क्या होगा खास?

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इस बदलाव की एक खास बात यह है कि अब उन लोगों के लिए भी ऑप्शन बढ़ेंगे जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है. ऐसे यूजर सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए रिचार्ज कर सकेंगे. TRAI के नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे Voice और SMS-only वाउचर अवेलेबल कराने होंगे और इनके टैरिफ में उचित कमी भी करनी होगी.

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इसका फायदा खास तौर पर उन यूजर्स को हो सकता है जो फोन का इस्तेमाल कॉल और SMS के लिए करते हैं. बुजुर्गों और ऐसे कस्टमर के लिए भी यह ऑप्शन काम का हो सकता है, जिन्हें हर महीने डेटा की जरूरत नहीं होती.

यह भी पढ़ें: मोबाइल रिचार्ज पर TRAI का नया नियम, Jio-Airtel-Vi पर असर

राघव चड्ढा ने संसद में उठाई थी 28 दिन वाले रिचार्ज की बात

इस बदलाव का मुद्दा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में भी उठाया था. उन्होंने 28 दिन वाले रिचार्ज को लेकर सवाल उठाया था और 30 दिन की वैलिडिटी के साथ ऐसे प्लान की मांग की थी, जिनमें डेटा की जरूरत नहीं है. नए नियमों के बाद उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के लिए राहत वाला कदम बताया है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा 28 दिन वाला प्लान अपने आप 30 दिन का हो जाएगा. कंपनियों को नियमों के मुताबिक 30 दिन का ऑप्शन अवेलेबल कराना होगा. नए प्लान की कीमत और फायदे Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी कंपनियां अपने हिसाब से तय करेंगी.

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