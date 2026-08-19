679KM की रेंज, 6 लोगों के लिए जगह, लॉन्च हुई Mahindra XEV 9S

महिंद्रा ने अपनी दमदार एसयूवी एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9S) का नया वर्जन लॉन्च किया है. पहले ये एसयूवी 7 सीटर अवतार में आती थी, जिसका अब 6 सीट वाला वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है. इसके लिए महिंद्रा ने सेकंड रो में कैप्टन सीट्स दी हैं. इसके साथ ही महिंद्रा ने उस गैप को भी भर दिया है, जिसका फायदा किआ को मिल रहा था.

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किआ कारेन्स क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) पहले इस सेगमेंट की एक मात्र कार थी, जो 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फिग्रेशन में आती थी. महिंद्रा की नई कार ने इस कमी को पूरा कर दिया है. एक्सईवी 9एस का 6 सीटर अवतार पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव ट्रिम में मिलेगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

महिंद्रा एक्सईवी 9एस 6-सीटर वेरिएंट की कीमत 25.25 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं 79kWh बैटरी वाले पैक टू अबव वेरिएंट की कीमत 26.15 लाख रुपये एक्स शोरूम, पैक थ्री 70kWh वेरिएंट की 28.05 लाख रुपये और पैक थ्री अबव 79kWh की कीमत 30.15 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

SUV में क्या नया मिलेगा?

सेकंड रो में कैप्टन सीट्स के अलावा महिंद्रा ने इस कार में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. महिंद्रा एक्सईवी 9एस का कैबिन पहले जैसा ही है. इन सीट्स में इंडिविजुअल आर्मरेस्ट दिए गए हैं, जिन्हें ज्यादा स्पेस बनाने के लिए फ्लिप किया जा सकता है. इससे थर्ड रो में जाना आसान हो जाता है.

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कैप्टन सीट्स के बीच दिए गए स्पेस से पीछे की सीट पर जाना आसान हो जाता है. नई सीट्स मिलने की वजह से तीसरी लाइन की सीट्स पर बैठे पैसेंजर को पैर फैलाने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा. इससे पैसेंजर को ज्यादा कम्फर्ट मिलेगा. 7 सीटर वेरिएंट की तरह ही इस वर्जन में भी रियर एसी वेंट्स और डुअल 65W चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं.

बैटरी और रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9S) का 6 सीटर अवतार एंट्री लेवल पैक वन अबव को छोड़कर सभी वेरिएंट्स में मिलता है. कार का 6 सीटर वर्जन 79kWh और 70kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. कार के सभी वेरिएंट्स में सिंगल रियर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है.

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ये मोटर 380 एनएम का टॉर्क और 286 एचपी की पावर जनरेट करता है. नीचे के वेरिएंट्स में पावर 245 एचपी की मिलती है. 70kWh वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि 79kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 679 किलोमीटर की है.

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