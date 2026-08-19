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UP: पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, कान में घुसा 5 फीट का सरिया

संभल में पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. लाठी-डंडे और पत्थरबाजी के बीच एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया और उसके कान में करीब पांच फीट लंबा सरिया घुसा दिया गया. घायल युवक को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया.

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लाठी-डंडों की लड़ाई में युवक के कान में घुसा लोहे का सरिया. (Photo: Screengrab)
लाठी-डंडों की लड़ाई में युवक के कान में घुसा लोहे का सरिया. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के संभल में पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच हुए विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. विवाद के दौरान युवक के कान में करीब पांच फीट लंबा सरिया घुसा दिया गया. सरिया कान में घुसते ही युवक दर्द से तड़पने लगा और जमीन पर गिर पड़ा. घायल युवक की हालत देखकर परिजन घबरा गए. वे उसे आनन-फानन में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. युवक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाया गया.

मामला रजपुरा थाना इलाके के चाऊपुर डांडा गांव का बताया जा रहा है. गांव निवासी कन्हैया और बदन सिंह के परिवारों के बीच पहले से पुराना विवाद चल रहा है. इसी रंजिश को लेकर दोनों परिवार एक बार फिर आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने के बाद दोनों परिवारों के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे और पत्थरबाजी भी हुई. इसी दौरान विवाद ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. आरोप है कि बदन सिंह के परिवार के एक युवक ने दूसरे परिवार के कन्हैया पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले के दौरान करीब पांच फीट लंबा सरिया कन्हैया के कान में घुसा दिया गया.

पुरानी रंजिश में फिर आमने-सामने आए दो परिवार

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सरिया कान में घुसने के बाद कन्हैया बुरी तरह घायल हो गया. वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन घायल कन्हैया को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे. सरिया करीब पांच फीट लंबा बताया जा रहा है. हमला इतना गंभीर था कि सरिए का एक हिस्सा कन्हैया के कान से बाहर भी निकल रहा था. सरकारी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया.

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अलीगढ़ हायर सेंटर पहुंचने के बाद डॉक्टरों के सामने घायल युवक के कान में फंसे सरिए को निकालने की चुनौती थी. बताया गया कि सरिए का जो हिस्सा कान के बाहर निकल रहा था, उसे पहले ग्राइंडर से काटा गया. इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया. करीब दो घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद कान में घुसा सरिया बाहर निकाला जा सका. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान घायल युवक का इलाज किया गया और सरिए को सावधानी से बाहर निकाला गया.

कान से बाहर निकले सरिए को ग्राइंडर से काटना पड़ा

जानकारी के मुताबिक, कन्हैया पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. घायल कन्हैया के परिजनों ने बदन सिंह, बृजपाल और लक्ष्मी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है. पुलिस अब शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

मौखिक वर्जन में धनारी थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि घायल कन्हैया के परिजनों की ओर से बदन सिंह, बृजपाल और लक्ष्मी के खिलाफ मारपीट की शिकायत की गई है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद विधि कार्रवाई की जाएगी.

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इस घटना में दो परिवारों के बीच चल रही पुरानी रंजिश एक बार फिर सामने आई. पहले दोनों परिवारों के बीच विवाद था और इस बार विवाद के दौरान लाठी-डंडों के साथ पत्थरबाजी भी हुई. इसी दौरान कन्हैया के कान में सरिया घुसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद घायल युवक को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ हायर सेंटर भेजा गया. यहां डॉक्टरों ने करीब दो घंटे तक ऑपरेशन करके कान में फंसे सरिए को बाहर निकाला.

पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप

इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब पांच फीट लंबे सरिए का एक हिस्सा युवक के कान से बाहर निकल रहा था. ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों को सरिए के बाहर निकले हिस्से को ग्राइंडर से काटना पड़ा. इसके बाद ऑपरेशन के जरिए सरिए को बाहर निकाला गया.

फिलहाल पुलिस ने घायल युवक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने तीन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार विधि कार्रवाई की जाएगी.

मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. विवाद के दौरान हुई हिंसा में कन्हैया गंभीर रूप से घायल हुआ. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसके कान में फंसे सरिए को करीब दो घंटे की सर्जरी के बाद बाहर निकाला. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.
 

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