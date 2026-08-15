BE 6 Sporteq: 682KM की रेंज, तीन स्क्रीन वाला सेटअप... आ गई नई Mahindra SUV

महिंद्रा ने अपनी दमदार एसयूवी से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक एडिशन (Mahindra BE 6 Sporteq) को पेश किया है. ये बीई 6 रेंज का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसमें रिडिजाइन डैशबोर्ड, एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, नए कनेक्टेड फीचर्स और फ्रेश इंटीरियर मिलता है.

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कंपनी ने इस कार में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन्स को ही रिटेन किया है. स्पोर्टेक एडिशन मौजूदा बीई 6 से ज्यादा कीमत पर आएगा. फिलहाल ये कार 18.90 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होकर 26.90 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. आइए जानते हैं महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक एडिशन में क्या खास है.

एक्सटीरियर

बीई 6 कूपे स्टाइल एसयूवी है. स्पोर्टेक एडिशन में भी कंपनी ने इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है. ये कार एलईडी लाइटिंग, शार्प बॉडी क्रीज, फ्लश टाइप डोर हैंडल और 20 इंच के एलॉय वील्स मिलते हैं. कार में प्राइमरी बदलाव बैजिंग का है. यानी इस कार पर स्पोर्टेक की बैजिंग मिलेगी.

इंटीरियर और फीचर्स

कार में सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर में हुआ है. स्पोर्टेक एडिशन में डुअल स्क्रीन सेटअप को ट्रिपल स्क्रीन से रिप्लेस कर दिया गया है. इसमें 12.3 इंच की तीन स्क्रीन मिलेंगी. ऐसा सेटअप हमने एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस में पहले देखा है. इसके अलावा डैशबोर्ड को रिडिजाइन भी किया गया है.

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नए डैशबोर्ड में वायरलेस चार्जिंग और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स का एक्सेस बेहतर किया गया है. साथ ही एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी तैयार किया गया है. कार में ब्लैक और टैन कैबिन थीम मिलती है. इसमें अपहोल्स्ट्री को रिवाइज किया गया है. BE 6 SportEQ में कई नए कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं.

महिंद्रा ने 6 नए TEQ टेक्नोलॉजी सूट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो पर्सनलाइजेशन, कनेक्टिविटी और व्हीकल फंक्शन पर बेस्ड फीचर्स ऑफर करते हैं. इसके अलावा एसयूवी में पैनोरोमिक ग्लास रूफ, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा, ADAS और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलेंगे.

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बैटरी और रेंज

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक में मौजूदा कार वाला ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है. ये कार 59kWh और 79kWh की बैटरी के साथ आती है, जिसमें रियर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है. ये कार 286 एचपी की पावर और 380 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. बड़ी बैटरी की क्लेम्ड रेंज 682 किलोमीटर की है. चार्जिंग ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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