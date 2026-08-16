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15 लाख का मुनाफा, गाड़ी खराब होने पर रोजाना ₹10,000! Mahindra ने लॉन्च किया कमाई का रॉकेट

Mahindra Blazo i-TRK Truck: महिंद्रा का ये नया ट्रक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के एडवांस फीचर से लैस है. कंपनी का दावा है कि, ये ट्रक सालाना 15 लाख रुपये तक की एक्स्ट्रा कमाई करा सकता है. कंपनी ने इसे "प्रॉफिट का रॉकेट" नाम दिया है.

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Mahindra Blazo i-TRK में सेगमेंट का पहला AI से लैस ऑटोमैटिक ड्राइव मोड दिया गया है. Photo: ITG
Mahindra Blazo i-TRK में सेगमेंट का पहला AI से लैस ऑटोमैटिक ड्राइव मोड दिया गया है. Photo: ITG

Mahindra Blazo i-TRK Truck Launched: भारी ट्रक सिर्फ सामान ढोने का साधन ही नहीं होता, बल्कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी होता है. ट्रक जितना ज्यादा सड़क पर दौड़ेगा और जितना कम फ्यूल खर्च करेगा, मालिक की कमाई उतनी ही बढ़ेगी. इसी सोच के साथ महिंद्रा ट्रक एंड बस ने हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में Blazo i-TRK पेश किया है. कंपनी इसे सिर्फ एक नया ट्रक नहीं, बल्कि पूरा बिजनेस सॉल्यूशन बता रही है और इसे "प्रॉफिट का रॉकेट" नाम दिया है. महिंद्रा का दावा है कि यह ट्रक पांच साल में करीब 15 लाख रुपये तक एक्स्ट्रा कमाई करा सकता है.

Blazo i-TRK की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी 48 घंटे की 'अपटाइम गारंटी' है. महिंद्रा का दावा है कि, अगर ट्रक में कोई खराबी आती है और महिंद्रा उसे 48 घंटे के अंदर ठीक नहीं कर पाता, तो कंपनी मालिक को हर दिन 10,000 रुपये देगी. ट्रांसपोर्ट कारोबार में ट्रक का खड़ा रहना सीधे तौर पर कमाई का नुकसान होता है. ऐसे में यह गारंटी फ्लीट मालिकों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है.

Mahindra Blazo i-TRK Truck
Mahindra का दावा है कि वो गाड़ी खराब होने पर 48 घंटे के भीतर उसे ठीक कर देगा. Photo: mahindratruckandbus.com

 

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AI खुद चुनेगा सबसे सही ड्राइविंग मोड

Blazo i-TRK में महिंद्रा ने iFuelSmart टेक्नोलॉजी दी है. कंपनी के मुताबिक यह भारत के HCV सेगमेंट में AI से लैस ऑटोमैटिक ड्राइव मोड है. यह सिस्टम सड़क की ढलान और ट्रक पर मौजूद वजन जैसी चीजों का लगातार एनलाइज करता है और उसी हिसाब से सबसे बेहतर ड्राइविंग मोड चुनता है. ताकि किसी भी परिस्थिति में ड्राइवर से कोई चूक न हो और हर सफर में लगातार बेहतर माइलेज मिले.

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महिंद्रा ने Blazo i-TRK की पूरी रेंज में अपने नेक्स्ट जेनरेशन 320 HP mPOWER इंजन का इस्तेमाल किया है. इस इंजन में टर्बो मैक्स टर्बोचार्जर और ऑप्टिफ्यूल एयर कंप्रेसर का प्रयोग किया गया है. कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से इंजन में फ्यूल के कम्बंशन यानी फ्यूल जलने का प्रोसेस बेहतर होता है और बिना वजह पावर लॉस कम होता है. इसके चलते ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में करीब 10 फीसदी तक का इजाफा होगा.

ट्रक का कारोबार सिर्फ इंजन और माइलेज से नहीं चलता. ड्राइवर जितना आराम से ट्रक चलाएगा, उतना ही लगातार और सुरक्षित तरीके से काम कर पाएगा. इसी वजह से Blazo i-TRK में प्रीमियम AC और कॉम्फीमैक्स सस्पेंडेड सीट दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह सीट लंबे सफर के दौरान ड्राइवर की थकान कम करने में मदद करती है. इसके अलावा EzyCruise फीचर हाईवे पर लंबे सफर के दौरान ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए दिया गया है.

Mahindra Blazo i-TRK
इस ट्रक के केबिन को भी एडवांस फीचर्स से लैस किया गया है. Photo: mahindratruckandbus.com

मालिक के हाथ में पूरा कंट्रोल

फ्लीट मालिकों के लिए ट्रक की पर नज़र रखना और कंट्रोल को आसान बनाने के लिए Blazo i-TRK में iMAXX 2.0 टेलीमैटिक्स प्लेटफॉर्म दिया गया है. इसे नए Now24x7 ऐप से जोड़ा गया है. इसकी मदद से मालिक ट्रक की रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं और गाड़ी की स्थिति पर नजर रख सकते हैं. सिस्टम प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स की मदद से संभावित खराबियों के बारे में भी जानकारी देगा. ताकि समय रहते ट्रक की मेंटनेंस की जा सके.

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दूर बैठे ट्रक होगा कंट्रोल

Blazo i-TRK में सेफ्टी और फ्यूल इफिसिएंसी को बेहतर करने के लिए रिमोट फीचर्स भी दिए गए हैं. रिमोट AC मैनेजमेंट की मदद से मालिक जरूरत पड़ने पर दूर से ट्रक का AC बंद किया जा सकता है. इसके अलावा व्हीकल क्रैंक इन्हैबिट फीचर के जरिए दूर से ही ट्रक को स्टार्ट किए जाने से भी रोका जा सकता है. इससे वाहन चोरी या गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
 

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