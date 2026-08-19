IND vs SL: गॉल में मानव सुथार ने रचा इतिहास, अश्विन और भज्जी को पछाड़ बने नंबर-1 भारतीय गेंदबाज, बनाया कमाल का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मानव सुथार ने गेंद से कहर बरपाने का काम किया. सुथार ने पहले टेस्ट मैच में ऐसी फिरकी का जाल बुना कि मेजबान टीम पस्त हो गई. भारत की 165 रन की शानदार जीत में मानव का योगदान सबसे बड़ा रहा.

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गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मानव सुथार ने कुल 10 विकेट झटकने में सफलता हासिल की. इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने दिग्गज भारतीय गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है.

मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए. मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. इसके साथ ही वह श्रीलंका की धरती पर किसी भी टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं.

भज्जी-अश्विन ने भी झटके थे 10 विकेट

इससे पहले साल 2015 और 2008 के दौरान गॉल के मैदान पर हरभजन सिंह और आर अश्विन ने भी 10 विकेट झटके थे. लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी रन देने के मामले में मानव सुथार से आगे थे. साल 2008 के दौरान हरभजन सिंह ने 10 विकेट लेने के लिए 153 रन दिए थे. जबकि साल 2015 में रविचंद्रन अश्विन ने 160 रन देकर 10 विकेट झटके थे.

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For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय

मानव सुथार अब श्रीलंका में 10 विकेट हॉल लेने वाले महज तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं. अपने करियर का केवल दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें भारतीय टीम का फ्यूचर स्टार माना जा रहा है. आने वाले मुकाबलों में भी सुथार की परफॉर्मेंस पर फैन्स की नजरें बनी रहेगी.

A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.



Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.



Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

किसने सबसे अधिक बार झटके हैं 10 विकेट?

भारत की तरफ से सबसे अधिक 10 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं. अनिल कुंबले और आर अश्विन ने अपने करियर के दौरान 8-8 बार दस विकेट हॉल लिया है. वहीं हरभजन सिंह पांच बार ऐसा करने में सफल रहे हैं. जबकि रवींद्र जडेजा ने अपने करियर के दौरान 3 बार ऐसा कमाल किया है.



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