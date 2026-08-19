जेन-Z के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, तैयार हुआ 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' प्लान

केंद्र की मोदी सरकार देश के युवाओं, खासकर Gen Z तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है. इसके तहत केंद्रीय मंत्री देशभर की यूनिवर्सिटीज का दौरा करेंगे और छात्रों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे.

और पढ़ें

सरकार की इस पहल को 'One Day, One University' नाम दिया गया है. इस कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय मंत्री किसी विश्वविद्यालय का दौरा करेगा और वहां छात्रों के साथ संवाद करेगा. इस दौरान शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री छात्रों की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही युवाओं और विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इस आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं के बीच सीधे संवाद को बढ़ाना है. इसके जरिए सरकार Gen Z की चिंताओं, प्राथमिकताओं और विभिन्न मुद्दों पर उनके नजरिए को समझने की कोशिश करेगी.

सरकार की यह पहल ऐसे समय सामने आई है, जब NEET पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की नाराजगी के बीच सरकार का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 'One Day, One University' अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों के विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से सीधे मिलने और उनकी बात सुनने पर जोर रहेगा. साथ ही सरकार युवाओं के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं को भी उनके सामने रखेगी.

---- समाप्त ----