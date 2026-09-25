111.5% बढ़ी महिंद्रा की कारों की सेल... लोगों को पसंद आ रहीं ये SUVs

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने लगी है. अभी तक जहां लोगों को रेंज की चिंता होती थी, वहां अब लोग इन कारों पर भरोसा करने लगे हैं. हालांकि, अभी भी पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड के मुकाबले ईवी कारों की बिक्री कम हो रही है. अगस्त का महीना इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के लिए बेहतरीन रहा है.

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इस महीने सभी कंपनियों ने भारतीय बाजार में कुल 36,593 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं. पिछले साल अगस्त के मुकाबले सेगमेंट की ग्रोथ 84.9 परसेंट की है. अगस्त 2025 में सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारों की सेल 19,792 यूनिट्स पर थी.

कितनी EV बेच रही है महिंद्रा?

महिंद्रा की कारें तेजी से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. वैसे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें टाटा मोटर्स बेच रहा है, लेकिन महिंद्रा की ग्रोथ भी शानदार है. महिंद्रा ने अगस्त 2026 में कुल 8,313 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं. पिछले साल अगस्त में कंपनी ने सिर्फ 3,930 ईवी बेची थीं.

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यानी ईयर-ऑन-ईयर महिंद्रा की ग्रोथ 111.5 परसेंट की है. वहीं इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में महिंद्रा का मार्केट शेयर 22.7 परसेंट पहुंच गया है. वैसे टाटा मोटर्स अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच रहा है. अगस्त में कंपनी ने कुल 16,042 ईवी बेची हैं. कंपनी का मार्केट शेयर 43.8 परसेंट पर पहुंच गया है.

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कौन-कौन सी कारें हैं कंपनी के पास?

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में टाटा के मुकाबले कम इलेक्ट्रिक कारें हैं. ईवी सेगमेंट में भी महिंद्रा अपनी एसयूवीज की वजह से दबदबा बनाए हुए हैं. महिंद्रा बीई6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस कंपनी की बॉर्न इलेक्ट्रिक कारें हैं. एक्सईवी 9एस को लोग उसके 7-सीटर अवतार की वजह से काफी पसंद कर रहे हैं. फिलहाल टाटा के पास इस कोई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार नहीं है.

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महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक की कीमत 19.45 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. अगर आप चार्जर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 75 हजार रुपये अलग से देने होंगे. वहीं एक्सईवी 9ई की कीमत 21.9 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. इसमें आपको चार्जर साथ में नहीं मिलेगा. जबकि 7-सीटर एक्सईवी 9एस की कीमतें 30.15 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये कार 6-सीटर और 7-सीटर दोनों ही अवतार में आती है.

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