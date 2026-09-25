Lehsun-Pyaz Ki Chutney Recipe: दही मिलाकर पहाड़ी स्टाइल में बनाएं लहसुन-प्याज की चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी

Lehsun-Pyaz Ki Chutney Recipe: सब्जी और दाल के साथ में तीखी और चटपटी चटनी मिल जाती है तो मजा दोगुना हो जाता है. धनिया-पुदीना की चटनी तो अक्सर घरों में बनती है, लेकिन बार-बार एक ही चटनी खाकर मन भर जाता है. अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो पहाड़ो की मशहूर लहसुन-प्याज की चटनी ट्राई कर सकते हैं. इस चटनी को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका खट्टा और तीखा स्वाद सिंपल से खाने को भी लाजवाब बना देता है.
पहाड़ी खाना जितना सादा और आसान होता है, उसका स्वाद उतना ही बेहतरीन होता है. अगर आपको भी खाने के साथ में कुछ चटपटा खाना अच्छा लगता है तो आप प्याज-लहसुन की चटनी ट्राई कर सकते हैं. आइए आपको इस बनाने का पहाड़ी तरीका बताते हैं, लहसुन की कलियों के साथ-साथ इसमें लहसुन की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है.
प्याज-लहसुन की चटनी के लिए सामग्री
तड़के के लिए
प्याज-लहसुन की चटनी बनाने का तरीका
इस तरीके से करें सर्व
पहाड़ी स्वाद के लिए चटनी को मिक्सी की बजाय सिलबट्टे पर ही पीसना सही रहेगा. इस चटनी को आप रोटी-पराठा के साथ बिना सब्जी के भी खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसे दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व भी कर सकते हैं. अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए तो आप झटपट इस चटनी को बना सकते हैं और इसे खाने के बाद मेहमान खुद को इसकी रेसिपी पूछने से रोक नहीं पाएंगे.