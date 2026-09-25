Lehsun-Pyaz Ki Chutney Recipe: दही मिलाकर पहाड़ी स्टाइल में बनाएं लहसुन-प्याज की चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी

Lehsun-Pyaz Ki Chutney Recipe: सब्जी और दाल के साथ में तीखी और चटपटी चटनी मिल जाती है तो मजा दोगुना हो जाता है. धनिया-पुदीना की चटनी तो अक्सर घरों में बनती है, लेकिन बार-बार एक ही चटनी खाकर मन भर जाता है. अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो पहाड़ो की मशहूर लहसुन-प्याज की चटनी ट्राई कर सकते हैं. इस चटनी को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका खट्टा और तीखा स्वाद सिंपल से खाने को भी लाजवाब बना देता है.

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पहाड़ी खाना जितना सादा और आसान होता है, उसका स्वाद उतना ही बेहतरीन होता है. अगर आपको भी खाने के साथ में कुछ चटपटा खाना अच्छा लगता है तो आप प्याज-लहसुन की चटनी ट्राई कर सकते हैं. आइए आपको इस बनाने का पहाड़ी तरीका बताते हैं, लहसुन की कलियों के साथ-साथ इसमें लहसुन की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है.

प्याज-लहसुन की चटनी के लिए सामग्री

लहसुन की कलियां- 8-10

लहसुन के पत्ते- आधा मुट्ठी

प्याज- 1 मिडियम साइज

हरा धनिया- एक मुट्ठी

हरी मिर्च-3-4

नमक-स्वादानुसार

लाल मिर्च- आधा चम्मच

हल्दी-आधा चम्मच

धनिया पाउडर- आधा चम्मच

दही- आधा कप

तड़के के लिए

सरसों का तेल

हींग-एक चुटकी

जीरा- आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च- एक चुटकी

प्याज-लहसुन की चटनी बनाने का तरीका

सबसे पहले लहसुन, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च को पानी से धो लें और फिर उनको काट लें. उसके बाद सिलबट्टे पर लहसुन-प्याज को कूट लें, फिर इसमें हरी-मिर्च और हरा धनिया डालें और सबको एक साथ अच्छी तरह से कूट लें. फिर सारे सूखे मसाले और दही मिलाएं, उसके बाद हल्के हाथ से सिलबट्टे पर ही एक बार फिर से सबको चीजों को पीस लें. अब एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा, जिसे आप एक कटोरी में निकालकर अलग रख लीजिए. एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें हींग, जीरा और लाल मिर्च डालें. एक मिनट बाद ही चटनी का मिक्सर इसमें डालकर अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें.

इस तरीके से करें सर्व

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पहाड़ी स्वाद के लिए चटनी को मिक्सी की बजाय सिलबट्टे पर ही पीसना सही रहेगा. इस चटनी को आप रोटी-पराठा के साथ बिना सब्जी के भी खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसे दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व भी कर सकते हैं. अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए तो आप झटपट इस चटनी को बना सकते हैं और इसे खाने के बाद मेहमान खुद को इसकी रेसिपी पूछने से रोक नहीं पाएंगे.

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