'मेरा बाप... क्या हालत करेंगे तुम्हारी', काजी पर भड़कीं मनोज तिवारी की बेटी, TV पर दी धमकी, एक्शन लेंगे सलमान?

बिग बॉस 20 में बवाल मचा हुआ है. काजी तौकीर और रीति तिवारी के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है. बीती रात के एपिसोड में उनके बीच जबरदस्त घमासान हुआ. रीति ने Diss बैटल में काजी और उदिति को रोस्ट किया. इस दौरान उन्होंने गाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. ये देखकर काजी भड़क उठे. सिंगर ने रीति की शिकायत उनके पिता मनोज तिवारी से की. वहीं रीति ने टास्क के दौरान काजी को धमकी दी.

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काजी-रीति की फाइट

टीम यंग के Diss बैटल जीतने के बाद उनकी टीम से कैप्टेंसी का दावेदार चुनने के लिए टास्क हुआ. यहां उदिति और काजी ने रीति को कैप्टेंसी के लिए रिजेक्ट किया. रीति ने टास्क के दौरान काजी को धमकी की. उन्होंने कहा- रही बात मेरे बाप की. अगर मेरे बाप आपको ये सब करते हुए देख लेते तो मालूम नहीं आपकी क्या हालत होती. काजी ने पूछा- क्या वो उन्हें धमकी दे रही हैं? रीति ने कहा- आपको जो समझना है समझो. धमकी ही सही. धमकी देने में इस घर में किसी को मनाही नहीं है.

रीति ने जिस तरह से काजी को पिता ने नाम और पोजिशन को लेकर धमकी दी है, यूजर्स ने इसकी निंदा की है. उनका कहना है रीति को शो से नॉमिनेट करो. शख्स ने रीति को बदतमीज तिवारी नाम दिया. कई लोग इस मुद्दे पर सलमान खान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं. लोगों ने रीति को ट्रोल और काजी का सपोर्ट किया है. घर में भी कई खिलाड़ियों ने रीति को उनके एग्रेशन और बिहेवियर को लेकर समझाने की कोशिश की थी. लेकिन रीति को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने काजी और उदिति को अपशब्द कहे.

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एपिसोड में रीति को ये कहते हुए सुना गया कि उन्होंने Diss बैटल में किलिंग परफॉर्मेंस दी है. ये उनका जोनर था. उन्होंने इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाई. उनकी गाली का किसी को दुख पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था. उन्होंने फ्लो में ये सब बोला. रीति ने जहां खुद की परफॉर्मेंस की तारीफ की. वहीं काजी की क्रिएटिविटी पर सवाल उठाए.

देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान खान, काजी और रीति में से किसको सपोर्ट करेंगे.

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