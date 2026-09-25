scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरा बाप... क्या हालत करेंगे तुम्हारी', काजी पर भड़कीं मनोज तिवारी की बेटी, TV पर दी धमकी, एक्शन लेंगे सलमान?

रीति तिवारी ने Diss बैटल में काजी और उदिति को रोस्ट करते हुए गाली-गलौज की, जिससे काजी भड़क गए. टास्क के दौरान रीति ने काजी को धमकी दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.

Advertisement
X
रीति तिवारी की काजी तौकीर से हुई लड़ाई (Credit: JioHotstar)
रीति तिवारी की काजी तौकीर से हुई लड़ाई (Credit: JioHotstar)

बिग बॉस 20 में बवाल मचा हुआ है. काजी तौकीर और रीति तिवारी के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है. बीती रात के एपिसोड में उनके बीच जबरदस्त घमासान हुआ. रीति ने Diss बैटल में काजी और उदिति को रोस्ट किया. इस दौरान उन्होंने गाली और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. ये देखकर काजी भड़क उठे. सिंगर ने रीति की शिकायत उनके पिता मनोज तिवारी से की. वहीं रीति ने टास्क के दौरान काजी को धमकी दी.

काजी-रीति की फाइट
टीम यंग के Diss बैटल जीतने के बाद उनकी टीम से कैप्टेंसी का दावेदार चुनने के लिए टास्क हुआ. यहां उदिति और काजी ने रीति को कैप्टेंसी के लिए रिजेक्ट किया. रीति ने टास्क के दौरान काजी को धमकी की. उन्होंने कहा- रही बात मेरे बाप की. अगर मेरे बाप आपको ये सब करते हुए देख लेते तो मालूम नहीं आपकी क्या हालत होती. काजी ने पूछा- क्या वो उन्हें धमकी दे रही हैं? रीति ने कहा- आपको जो समझना है समझो. धमकी ही सही. धमकी देने में इस घर में किसी को मनाही नहीं है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AINEWS (@ainewshubupdates)

रीति ने जिस तरह से काजी को पिता ने नाम और पोजिशन को लेकर धमकी दी है, यूजर्स ने इसकी निंदा की है. उनका कहना है रीति को शो से नॉमिनेट करो. शख्स ने रीति को बदतमीज तिवारी नाम दिया. कई लोग इस मुद्दे पर सलमान खान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं. लोगों ने रीति को ट्रोल और काजी का सपोर्ट किया है. घर में भी कई खिलाड़ियों ने रीति को उनके एग्रेशन और बिहेवियर को लेकर समझाने की कोशिश की थी. लेकिन रीति को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने काजी और उदिति को अपशब्द कहे.

Advertisement

एपिसोड में रीति को ये कहते हुए सुना गया कि उन्होंने Diss बैटल में किलिंग परफॉर्मेंस दी है. ये उनका जोनर था. उन्होंने इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाई. उनकी गाली का किसी को दुख पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था. उन्होंने फ्लो में ये सब बोला. रीति ने जहां खुद की परफॉर्मेंस की तारीफ की. वहीं काजी की क्रिएटिविटी पर सवाल उठाए.

देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान खान, काजी और रीति में से किसको सपोर्ट करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या उधमपुर के जंगल में छिपे हैं और आतंकी? 'ऑपरेशन सोहन' के बाद तलाश फिर तेज |
    UN में भाषण के दौरान वॉकआउट से भड़के नेतन्याहू, VIDEO |
    'फ्री तिब्बत, फ्री हॉन्ग-कॉन्ग...', अमेरिका में जिनपिंग के विरोध में आंदोलन, लहराए दलाई लामा के पोस्टर |
    एशियन गेम्स 2026: शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड, सुरुचि सिंह-कमलजीत ने जीता सोना |
    CEC के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत |
    8th Pay Commission: क्या है फिटमेंट फैक्टर? 8वें वेतन आयोग में सैलरी तय करने में इसकी खूब है चर्चा |
    दिल्ली में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप, दोनों मामलों में पड़ोसी ही निकले आरोपी |
    'लव एंड वॉर' में रणबीर के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, देखें मूवी मसाला |
    LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये काम! |
    क्यों इंटरनेट पर 5099, 5499 AED सर्च कर रहे हैं भारतीय? ये है इसका कारण
    Advertisement