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साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर ने ODI में बना दिया धाकड़ रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर के क्लब में एंट्री

साउथ अफ्रीका की इस जीत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में उसे शुरुआती बढ़त दिला दी. अब ऑस्ट्रेलिया के सामने अगले मुकाबले में वापसी करने की चुनौती होगी. पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका की जीत में मार्को जानसेन की अहम भूमिका रही.

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मार्को जानसेन का ऑलराउंडर खेल, ऑस्ट्रेलिया हुआ पस्त. (Photo: AFP)
मार्को जानसेन का ऑलराउंडर खेल, ऑस्ट्रेलिया हुआ पस्त. (Photo: AFP)

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में शानदार आगाज किया. 24 सितंबर (गुरुवार) को डरबन के किंग्समीड में खेले गए सीरीज के मुकाबले में मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 67 रनों से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 297 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 230 रनों पर सिमट गई.

साउथ अफ्रीका की इस जीत में कई खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन मार्को जानसेन का ऑलराउंड प्रदर्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. उन्होंने पहले बल्ले से तेज पारी खेली और फिर गेंद से भी एक विकेट हासिल किया.

मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने उतरे मार्को जानसेन ने 7 चौके और चार छक्के की मदद से 59 गेंदों पर 75 रन बनाए. उनकी पारी ने साउथ अफ्रीका को उस समय गति दी, जब टीम को बड़े स्कोर के लिए एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी.इसके बाद गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया.

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गेंदबाजी में मार्को जानसेन ने 7 ओवर किए और 64 रन देकर एक विकेट हासिल किया. भले ही गेंद से उनके आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं रहे, लेकिन बल्ले और गेंद दोनों से योगदान ने उन्हें मुकाबले के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल कर दिया.

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इस प्रदर्शन के साथ मार्को जानसेन ने एक खास लिस्ट में भी जगह बना ली. वह उन खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए, जिन्होंने एक ही ओडीआई मैच 50 या उससे ज्यादा रन बनाए, कम से कम एक विकेट झटके और चार या उससे ज्यादा कैच लपके. इस सूची में मार्नस लाबुशेन, यूनुस खान, सचिन तेंदुलकर और माइकल क्लार्क जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

50 प्लस रन, 1 प्लस विकेट और 4 प्लस कैच (ODI)
सचिन तेंदुलकर vs पाकिस्तान, ढाका, 1998
यूनुस खान vs जिम्बाब्वे, हरारे, 2002
माइकल क्लार्क vs भारत, मेलबर्न, 2004
मार्नस लाबुशेन vs इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2024
मार्को जानसेन vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2026

जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपनी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया. बावुमा ने मैच के बाद कहा, 'मैं बहुत संतुष्ट हूं. बल्लेबाजों और गेंदबाजों की ओर से यह अच्छा संघर्ष था. दोनों पारियों के शुरुआती 10 ओवर में हम दबाव में थे, लेकिन हमने स्थिति को संभाला.'

टेम्बा बावुमा ने कहा कि टीम ने प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजी में भी शुरुआती दबाव से निकलकर मुकाबले को अपने पक्ष में किया.

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