पहले लाइट को लेकर झगड़ा, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार... नशे में धुत सौतेले बेटे ने कर दी मां की हत्या

महज लाइट जलाने को लेकर हुआ विवाद इतना आगे बढ़ गया कि एक महिला की जान चली गई. आरोप है कि शराब के नशे में घर पहुंचे सौतेले बेटे ने अपनी मां पर चाकू से कई वार कर दिए. जांघ, कमर, सीने और गले पर गंभीर चोट लगने के बाद गुरप्रीत कौर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना बुधवार रात करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है.परिजनों के मुताबिक लवप्रीत सिंह शराब के नशे में घर आया था. कुछ देर बाद उसका अपनी पत्नी मलकीत कौर से विवाद हुआ. करीब 10 मिनट बाद वह नीचे आया और सौतेली मां गुरप्रीत कौर से भी उलझ गया. बहस के दौरान उसने चाकू निकाल लिया और गुरप्रीत कौर पर लगातार वार कर दिए.
घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे. मृतका की बेटी हरकमल कौर ने बताया कि उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं.
हरकमल के मुताबिक, चाकू के वारों से उनकी मां की हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया. रोजमर्रा की छोटी सी बात पर शुरू हुए विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि परिवार को अपना एक सदस्य खोना पड़ा.
25 साल पहले हुई थी गुरप्रीत कौर की शादी
मृतका की बहन राजबीर कौर ने बताया कि गुरप्रीत कौर की करीब 25 साल पहले सुखदेव सिंह से शादी हुई थी. सुखदेव सिंह की पहली पत्नी से दो बेटे थे, जिनमें लवप्रीत सिंह बड़ा बेटा था.
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परिजनों का कहना है कि लवप्रीत और गुरप्रीत के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होता था. परिवार के मुताबिक, लवप्रीत शराब पीकर देर रात घर आता और लाइटें जला देता था. गुरप्रीत उसे ऐसा करने से रोकती थीं.
यही बात कई बार दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी. बुधवार रात भी विवाद इसी बात से शुरू हुआ था. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.