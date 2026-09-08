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31 रुपये में चलेगा 132KM... Kinetic ने लॉन्च किया धांसू स्कूटर, इतनी है कीमत

काइनेटिक ने भारतीय बाजार में अपना नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने डीएक्स प्लस वेरिएंट में एक नया बैटरी ऑप्शन जोड़ा है, जो ज्यादा रेंज के साथ आता है. नई बैटरी के साथ ही कंपनी स्कूटर में मोटर को भी डिट्यून किया है, जिससे यूजर को ज्यादा रेंज मिलेगी. इस स्कूटर में कंपनी ने ज्यादा रेंज देने पर फोकस किया है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

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Kinetic ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को नए बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. (Photo: Kinetic Energy)
Kinetic ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को नए बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. (Photo: Kinetic Energy)

काइनेटिक (Kinetic) ने अपने डीएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप को एक्सपैंड किया है. इस एक्सपैंशन के तहत कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रेंज वाला एक नया वेरिएंट शामिल हैं. ब्रांड ने Kinetic DX+ वेरिएंट को लॉन्च किया है, जो 3.1kWh की बैटरी के साथ आता है. 

ये कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल सबसे ज्यादा रेंज वाला स्कूटर है. काइनेटिक ने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एंट्री की थी, तब लोगों को सबसे बड़ी शिकायत इनके स्कूटर्स की रेंज को लेकर थी. आइए जानते हैं नए स्कूटर में काइनेटिक क्या कुछ खास दे रही है. 

क्या है नई काइनेटिक में खास? 

भारत में डीएक्स और डीएक्स प्लस को लॉन्च करने के बाद काइनेटिक का फोकस ग्लोबल मार्केट में उतरने पर है. कंपनी काइनेटिक डीएक्स को 7 देशों में एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं पर काम कर रही है. ये स्कूटर भारत में बनाकर इन देशों में भेजा जाएगा. 

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इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने नया वेरिएंट जोड़ा है. काइनेटिक का 3.1kWh बैटरी वाला वेरिएंट अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है. बड़ी बैटरी का मतलब है कि स्कूटर ज्यादा रेंज ऑफर करेगा. इस स्कूटर की IDC क्लेम्ड रेंज 132 किलोमीटर है. इससे पहले तक टॉप वेरिएंट में 2.6kWh की बैटरी मिल रही थी. बेस वेरिएंट डीएक्स में भी 2.6kWh की बैटरी मिलती है. 

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यह भी पढ़ें: 25 पैसे में 1KM, स्कूटर के दीवाने हुए लोग, 235% बढ़ी सेल

हायर वेरिएंट में सिर्फ बड़ी बैटरी और ज्यादा रेंज ही नहीं मिलती है. बल्कि इसमें नया डीट्यून्ड मोटर भी दिया गया है. ये मोटर 3.8kW की पीक पावर जनरेट करता है. पुराने डीएक्स वेरिएंट में 4.78kW की पीक पावर वाला मोटर मिलता है. पावर में कमी की वजह से स्कूटर की रेंज 27 किलोमीटर तक बढ़ी है. 

नए काइनेटिक डीएक्स प्लस वेरिएंट में रेंज और पावर दो मोड्स मिलते हैं. इसमें टर्बो मोड नहीं दिया गया है. टर्बो मोड स्कूटर के बेस वेरिएंट में भी आती है. डीएक्स प्लस के 3.1kWh वेरिएंट को रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और वॉइट में खरीद सकते हैं. इसमें मेटैलिक बॉडी, एलईडी लाइटिंग, 8.8 इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 37 लीटर का बूट, कीलेस गो, पासवर्ड बेस्ड इग्निशन, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: बिक गए 27.33 लाख बाइक और स्कूटर, इस कंपनी ने लगाई बड़ी छलांग

कितनी है कीमत? 

काइनेटिक डीएक्स के 2.6kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1,11,499 रुपये एक्स शोरूम है. दूसरी तरफ काइनेटिक डीएक्स प्लस की कीमत 1,21,174 रुपये से शुरू होती है, जो 2.6kWh बैटरी वाले वेरिएंट की है. वहीं 3.1kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1,27,650 रुपये एक्स शोरूम है.

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अगर 10 रुपये प्रति यूनिट के दर से 3.1kWh की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो इसमें लगभग 31 रुपये का खर्च आएगा. ध्यान रखें कि ये खर्च घरेलू बिजली से स्कूटर को चार्ज करने पर आएगा. 

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