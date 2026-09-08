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3 बच्चों की मां से Love Affair, बेटों को दी ट्रक चढ़ाने की धमकी तो प्रेमी को मार डाला

बांदा के नरैनी में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक बरकत के थाना क्षेत्र की तीन बच्चों की मां से कथित प्रेम संबंध थे. महिला के बेटों ने इसका विरोध किया तो बरकत ने उन्हें ट्रक चढ़ाने की धमकी दी. इसके बाद दोनों बेटों ने चचेरे भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.

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ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया. (Photo: ITG)
ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. आरोप है कि मृतक बरकत का थाना क्षेत्र की ही एक महिला से करीब दो साल से प्रेम संबंध था. महिला तीन बच्चों की मां है. उसके बच्चों को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया. पुलिस के मुताबिक, विरोध करने पर बरकत ने उन्हें रास्ते से हटने की धमकी दी थी. 

मामला नरैनी थाना क्षेत्र के बरछा गांव का है. पांच सितंबर की सुबह बागेन नदी में एक संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ था. शव की पहचान बरकत पुत्र जिलेदार, निवासी नहरी गांव, थाना नरैनी के रूप में हुई. पुलिस को शव पर कई जगह चोट के निशान मिले थे. सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी पलाश बंसल ने जांच के लिए तीन पुलिस टीमें लगाईं. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को मृतक के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर भी पड़ताल शुरू की.

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बांके से गले और चेहरे पर किए ताबड़तोड़ वार

पुलिस के मुताबिक, बरकत ड्राइवर था. उसकी पत्नी भी उसके चाल-चलन से परेशान होकर मायके चली गई थी. इसी दौरान बरकत का थाना क्षेत्र की करीब 50 साल की एक महिला से कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला तीन बच्चों की मां है. दोनों के बीच करीब दो साल से संबंध होने की बात पुलिस जांच में सामने आई.

जब महिला के बच्चों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले अपनी मां को समझाने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक, इसके बावजूद जब कोई बदलाव नहीं आया तो बच्चों ने बरकत को भी इस रिश्ते से दूर रहने के लिए कहा. आरोप है कि बरकत ने उनकी बात मानने के बजाय उन्हें धमकी दे दी.

पुलिस के मुताबिक, बरकत ने महिला के बच्चों से कहा था कि वे दोनों के बीच में रोड़ा न बनें. उसने कथित तौर पर धमकी दी कि वह ड्राइवर है और रास्ते में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा. पुलिस के अनुसार, इसी धमकी के बाद महिला के दोनों बेटों ने बरकत की हत्या की योजना बनाई.

जांच के मुताबिक, जन्माष्टमी की रात बरकत गांव आया था. वह महिला से कुछ पैसे लेने के लिए आया था और मोबाइल और सिम को लेकर भी बात थी. इसी दौरान महिला के दोनों बेटों चुनबदा और रामबाबू ने अपने चचेरे भाई अरुण के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया.

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पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपियों ने घात लगाकर बरकत पर बांके से हमला किया. उसके गले और चेहरे पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बाइक पर रखा और करीब 20 किलोमीटर दूर ले गए. इसके बाद बाइक समेत शव को नदी के पुल से नीचे फेंक दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की कोशिश वारदात को सड़क हादसे का रूप देने की थी. इसी वजह से शव को बाइक के साथ नदी में फेंका गया. पांच सितंबर की सुबह जब बागेन नदी में शव मिला तो मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जांच शुरू की. पोस्टमार्टम और मौके से मिले साक्ष्यों के साथ पुलिस ने हत्या की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं.

जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया आलाकत्ल भी बरामद किया है. नदी से बाइक भी बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि ब्लाइंड मर्डर की इस वारदात का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

बांदा के डिप्टी SP प्रवीण कुमार ने बताया कि नरैनी पुलिस ने हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके मुताबिक, महिला से बातचीत और प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के बाद हत्या की गई थी. शव को बाइक सहित नदी के पुल से फेंका गया था. मौके पर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. पुलिस ने नदी से बाइक और आलाकत्ल भी बरामद किया है. आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस ने तीन आरोपियों को अरेस्ट किया

इस तरह पुलिस की जांच में सामने आए कथित प्रेम प्रसंग और धमकी से शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. पुलिस के मुताबिक, महिला के दोनों बेटों और उनके चचेरे भाई ने मिलकर बरकत की हत्या की और वारदात को हादसे का रूप देने के लिए शव को बाइक समेत नदी में फेंक दिया. अब तीनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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