ऑफिस में काम करने वाले हर कर्मचारी को ऐसा लगता है कि बॉस उनपर नजर रख रहा है. कर्मचारी ने कब काम शुरू किया, अभी तक कितना काम पूरा हुआ है और किस टास्क में कितना समय लगा बॉस को हर चीज की नॉलेज होती है. पहले तो लोग इसे लेकर बहुत हैरानी व्यक्त करते थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में यह निगरानी और ज्यादा बढ़ा सकती है?

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वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI. अब AI सिर्फ ईमेल लिखने, प्रेजेंटेशन बनाने या मीटिंग का सार तैयार करने तक सीमित नहीं है. कंपनियां इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के काम को ट्रैक करने, उनकी परफॉर्मेंस समझने और काम को बांटने के लिए भी कर रही हैं. यानी ऑफिस में आपका एक बॉस इंसान हो सकता है और दूसरा AI सिस्टम.

AI बताएगा कौन कर रहा है कितना काम!

इस बदलाव को एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट नाम दिया गया है. आसान भाषा में समझें तो इसमें सॉफ्टवेयर और AI की मदद से वे काम किए जाते हैं, जो पहले मैनेजर संभालते थे. जैसे कर्मचारियों को काम देना, उनकी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना, डेडलाइन चेक करना और परफॉर्मेंस का आकलन करना.

उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी का प्रोजेक्ट तय समय से पीछे चल रहा है, तो AI डैशबोर्ड मैनेजर के पूछने से पहले ही इसकी जानकारी दे सकता है. इसी तरह यह कर्मचारी के काम की तुलना उसके पिछले प्रदर्शन से कर सकता है जिससे मैनेजर को फैसला लेने में मदद मिल सकती है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों का काम सिर्फ उनके बॉस की नजर में ही नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है.

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क्या AI इंसानी बॉस से बेहतर है?

इसके बारे में जानने के बाद सवाल यह है कि क्या अब कर्मचारियों को दो बॉस को रिपोर्ट करना होगा या AI, इंसानी बॉस से बेहतर है? AI की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है. वह काम की रफ्तार, डेडलाइन और प्रदर्शन से जुड़े पैटर्न पहचान सकता है. इससे मैनेजर को फैसले लेने में मदद मिल सकती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्मचारी AI को अपने बॉस के रूप में स्वीकार कर पाएंगे?

2025 में अमेरिका और चीन के 800 से ज्यादा कर्मचारियों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि लोग AI मैनेजर पर इंसानी मैनेजर के मुकाबले कम भरोसा करते हैं. खास बात यह थी कि जब दोनों ने एक जैसा फैसला लिया, तब भी कर्मचारियों का भरोसा इंसानी मैनेजर पर ज्यादा था. स्टडी में यह भी सामने आया कि अगर किसी फैसले के पीछे इंसान की निगरानी हो, तो कर्मचारी उसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं यानी AI कोई फैसला सुझाए लेकिन जरूरत पड़ने पर मैनेजर उसे समझा सके या उसमें सुधार कर सके, यह कर्मचारियों के लिए जरूरी है.

भारत में भी बढ़ रही है AI से निगरानी

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भारत में भी कंपनियों के बीच कर्मचारियों के काम को डिजिटल तरीके से ट्रैक करने को लेकर चर्चा तेज है. TCS की ओर से कर्मचारियों के लैपटॉप पर मॉनिटरिंग टूल लगाने की खबरों ने भी कर्मचारी निगरानी और प्राइवेसी को लेकर बहस बढ़ाई है. साल 2026 में Frontiers in Artificial Intelligence में प्रकाशित एक स्टडी में भारतीय संगठनों के 290 कर्मचारियों को शामिल किया गया.

यह स्टडी उन संस्थानों पर थी, जहां HR से जुड़े कामों में AI सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है. इसमें पाया गया कि AI सिस्टम के फैसलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और इंसानी निगरानी होने से कर्मचारियों का भरोसा बढ़ता है. वहीं, इंसानी निगरानी से तकनीक के कारण होने वाला तनाव कम करने में भी मदद मिलती है. यानी कर्मचारी चाहते हैं कि AI उनके काम का आकलन करें, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि सिस्टम किस आधार पर फैसला ले रहा है.

क्या AI तय करेगा किसे मिलेगा प्रमोशन?

कर्मचारियों की चिंता केवल काम की निगरानी तक की सीमित नहीं है बल्कि उन्हें यह भी डर है कि कहीं AI उनकी रेटिंग, प्रमोशन और करियर से जुड़े फैसलों को प्रभावित न करने लगे. हालांकि, कंपनियां अभी इस मामले में पूरी तरह AI पर निर्भर नहीं हैं. Deloitte की Talent Readiness Study 2025 के मुताबिक, 74 फीसदी संगठनों ने बताया कि वे सक्सेशन मैनेजमेंट यानी भविष्य में लीडरशिप की जिम्मेदारी किसे दी जाए, इस प्रक्रिया में AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि कंपनियां अभी भी करियर और नेतृत्व से जुड़े बड़े फैसलों में AI को पूरी तरह जिम्मेदारी देने से सावधानी बरत रही हैं.

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भविष्य में कर्मचारियों के होंगे दो बॉस?

AI के बढ़ते इस्तेमाल से मैनेजर की भूमिका भी बदल रही है. पहले मैनेजर कर्मचारियों का काम बांटने, डेडलाइन देखने और रिपोर्ट तैयार करने जैसे काम करते थे लेकिन अब इनमें से कई काम AI टूल्स की मदद से हो सकते हैं. ऐसे में मैनेजर का काम सिर्फ कर्मचारियों की निगरानी करना नहीं रहेगा, बल्कि यह देखना भी होगा कि AI का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं.

उसे यह समझना होगा कि मशीन की रिपोर्ट कहां सही है और कहां इंसानी समझ की जरूरत है. आने वाले समय में कर्मचारी शायद सिर्फ अपने इंसानी बॉस को ही रिपोर्ट न करें. उनके काम का रिकॉर्ड AI सिस्टम भी तैयार करेगा. लेकिन अगर किसी कर्मचारी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठता है या किसी फैसले से उसे नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी इंसान को ही लेनी होगी. आखिरकार, मशीन डेटा का विश्लेषण कर सकती है, लेकिन किसी कर्मचारी की पूरी परिस्थिति को समझना और सही फैसला लेना अभी भी इंसानी जिम्मेदारी है.



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रिपोर्टर- करण यादव