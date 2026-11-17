अमृतसर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से तीन किलो हेरोइन बरामद हुई. इसकी कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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अमतृसर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 3 किलो हेरोइन और हथियार मिले हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपये है.

आरोपी के पास से क्या-क्या मिला

पुलिस को आरोपी के कब्जे से तीन पिस्टल, दो मैगजीन और 90 जिंदा कारतूस मिले हैं. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकल भी जब्त की गई है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी के खिलाफ थाना अजनाला में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी नशे और हथियारों की तस्करी में किस नेटवर्क से जुड़ा था और इस खेप को कहां पहुंचाने वाला था.

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इससे पहले अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 11 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2.293 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये हैंडलर्स आरोपियों को अवैध हथियारों की सप्लाई उपलब्ध कराने में मदद करते थे. इन हथियारों को आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाना था.

इस मामले में अमृतसर के थाना छेहरटा और थाना ए-डिवीजन में तीन एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क के आगे और पीछे के संपर्कों यानी सप्लाई चेन की जांच कर रही है. इसका मकसद हथियारों और हेरोइन की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करना है.

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