जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है. हाल ही में CRPF नाके पर हुए आतंकी हमले की गुत्थी सुलझ गई है. जांच में सामने आया है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादी उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर कई इलाकों की रेकी की थी.

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इन दोनों की ये साजिश वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई थी. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 को उमर निसार डार और लश्कर कमांडर लतीफ भट ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया था.

दोनों ने मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम जैसे इलाकों में घूमकर सुरक्षा बलों पर हमले के लिए ठिकानों की पहचान की थी. इसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोनों ने मिलकर अखरान में CRPF के एक नाके पर अचानक हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे.

जब सुरक्षा एजेंसियों ने 10 और 11 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो उसमें दोनों की हरकतें रिकॉर्ड मिल गईं. फुटेज में साफ देखा गया कि कैसे वो हमले से पहले रेकी कर रहे थे और हमले के बाद किस रास्ते से भागे.

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बेकर से बना आतंकी, 5 महीने से दे रहा था पनाह

आतंकवादी बनने से पहले उमर निसार डार पेशे से एक बेकर था. जब वो अचानक लापता हुआ था, तो उसके परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लेकिन जांच आगे बढ़ने पर जो सच सामने आया, उसने सबको चौंका दिया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, उमर पिछले 5 से 6 महीनों से लश्कर कमांडर लतीफ भट को अपने यहां पनाह दे रहा था और उसकी मदद कर रहा था. अखरान में सीआरपीएफ नाके पर हमले को अंजाम देने के ठीक बाद उमर TRF आतंकी संगठन में शामिल हो गया था.

मुठभेड़ में ढेर हुआ उमर, लतीफ की तलाश जारी

वारदात के बाद से ही सुरक्षा बल दोनों की तलाश में जुटे थे. खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षाबलों ने 16 नवंबर को कुलगाम के लारू इलाके में दोनों को घेर लिया. खुद को घिरता देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.

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इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने उमर निसार डार को मार गिराया. हालांकि, उसका साथी और लश्कर कमांडर लतीफ भट मौके से भाग निकला. सुरक्षा एजेंसियां अब फरार लतीफ भट की तलाश में जुटी हैं और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

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