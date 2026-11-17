एक बड़े साइबर अटैक का खुलासा हुआ है. इस बार दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड और भरोसेमंद वेबसाइट को हैकर ने निशाने पर लिया है. साइबर अटैक की चपेट में Zoom, BBC, CNN, IKEA, HSBC, सेल्सफोर्स और गिटलैब जैसी 178 संस्थानों के नाम शामिल हैं. गौर करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने किसी भी कंपनी के सिस्टम को हैक नहीं किया है, बल्कि एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म Optimizely Web का इस्तेमाल किया है.

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एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को एक मामला सामने आया है, जहां इस साइबर अटैक में हैकर्स ने वेबसाइट पर एक खतरनाक JavsScript कोड को इंजेक्ट किया है. यह कोड यूजर्स के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का एड्रेस बदलने की काबिलियत रखता है. साथ ही पेमेंट की जानकारी चुरा सकता था और ब्राउजर की कुकीज व स्क्रीनशॉट्स तक को हासिल कर सकता था.

रिपोर्ट्स में बताया है कि iPhone और iPad यूजर्स को निशाने बनाने के लिए इसमें Coruna और DarkSword जैसे iOS एक्सप्लॉइट किट भी शामिल थे. इस साइबर अटैक में क्रिप्टोकरेंसी की चोरी भी कंफर्म हो चुकी है. अटैकर्स ने वॉलेट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं.

कैसे 178 वेबसाइट पर किया साइबर अटैक?

साइबर अटैक के इस पूरे हमले में Optimizely Web प्लेटफॉर्म की भूमिका का खुलासा हुआ है. Optimizely Web, असल में कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अलग-अलग डिजाइन और फीचर्स को टेस्टिंग की सुविधा देता है. इसके लिए वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट का एक स्निपेट लोड किया जाता है.

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हैकर्स ने स्निपेड के इस हिस्से में प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में अपना खतरनाक डोल इंस्टॉल किया है. खास बात यह है कि वेबसाइट का बाकी कोड नहीं बदला गया है. खतरनाक मैलवेयर Optimizely के आधिकारिक CDN डोमेन से लोड हो रही थी. करीब 178 संगठनों की वेबसाइट्स इस अटैस से प्रभावित हुईं हैं, जिनमें Optimizely की वेबसाइट्स ही शामिल थी.

क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस बदलकर कर रहे थे चोरी

साइबर अटैक का सबसे खतरनाक फीचर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के एड्रेस को बदलना था. मैलवेयर Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON, Litecoin और Dogecoin समेत कई क्रिप्टो नेटवर्क के वॉलेट एड्रेस की पहचान कर सकता था.

जैसे ही कोई यूजर्स वेबसाइट पर मौजूद वॉलेट एड्रेस को कॉपी करता उस दौरान खतरनाक वायरस उसकी जगह हैकर्स का वॉलेट एड्रेस डाल देता था. ऐसे में यूजर्स को लगता कि वह सही एड्रेस पर क्रिप्टो भेज रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन असल में हैकर्स के वॉलेट में पहुंच रहा था.

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बैंक कार्ड की डिटेल्स भी चोरी की

हैकर्स ने मैलवेयर में स्किमिंग का फीचर भी शामिल किया था. यह वेबसाइट पर भरे जाने वाले पेमेंट फॉर्म और ऑनलाइन रिक्वेस्ट को मॉनिटर करता था. मैलवेयर का मकसद यूजर के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जानकारी को चोरी करना था, जिसमें कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और CVV नंबर शामिल है. हैकर्स को तीनों जानकारी मिलते ही वह उन्हें हैकर्स के सर्वर पर भेज देते थे. इसके लिए नेविगेटर.सेंडबीकन तकनीक का इस्तेमाल किया था.

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बचाव के लिए पेमेंट से पहले डबल चेक करें

हैकिंग के इस केस से यह पता चलता है कि अगर आप किसी ऑफिशियल पोर्टल के जरिए भी रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिसीवर का नाम, आईडी आदि को डबल चेक जरूर करें. ऐसा करने से अपनी रकम को सुरक्षित रख सकते हैं.

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