रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला केर्च ब्रिज एक बार फिर यूक्रेन के निशाने पर है. महज 24 घंटे के भीतर इस रणनीतिक पुल पर दूसरी बार हमले की खबर सामने आई है. ड्रोन हमले के बाद पुल पर यातायात रोकना पड़ा और रूसी प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को इसकी तरफ जाने से बचने की सलाह दी.

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इस बीच क्रीमिया के रूसी नियुक्त गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हुई है. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये मौतें केर्च ब्रिज पर हुए हमले में हुई हैं या क्रीमिया के किसी दूसरे इलाके में.

रिपोर्ट्स, के मुताबिक, 16 नवंबर की सुबह करीब 5:38 बजे यूक्रेन का एक ड्रोन केर्च ब्रिज के आर्च (पुल के मेहराबनुमा हिस्से) से टकराया. इसके बाद पुल पर सड़क यातायात रोक दिया गया. हमले के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने भी ड्रोन को रोकने की कोशिश की.

रूसी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की. क्रीमिया के रूसी नियुक्त प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने बताया कि पुल पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. इस दौरान दोनों तरफ करीब 2,000 वाहन फंस गए.

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नुकसान को मामूली बताया. बाद में रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने जानकारी दी कि मरम्मत की तैयारी की जा रही है और पुल पर एक लेन से यातायात दोबारा शुरू कर दिया गया है.

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रूस के लिए कितना अहम है यह पुल?

करीब 19 किलोमीटर लंबा केर्च ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है. रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह पुल सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण का प्रतीक भी बन गया.

2018 में सड़क यातायात के लिए खोला गया यह पुल यूरोप के सबसे लंबे पुलों में शामिल है. इसका इस्तेमाल आम लोगों की आवाजाही के साथ-साथ ईंधन, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए भी होता है. यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना के लिए हथियारों और सैन्य साजोसामान पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका रही है.

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पहले भी कई बार निशाना बना पुल

यूक्रेन इससे पहले भी इस पुल पर हमले कर चुका है. अक्टूबर 2022 में एक ट्रक में हुए विस्फोट से पुल का सड़क वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. जुलाई 2023 में समुद्री ड्रोन से भी इसे निशाना बनाया गया था. इन हमलों के बाद रूस ने पुल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए थे. अब नए हमले ने रूस के सामने फिर चुनौती खड़ी कर दी है.

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