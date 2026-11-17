अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट में अक्सर कुछ अतिरिक्त पैसे पड़े रहते हैं, तो आप उन पर सामान्य बचत खाते से ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं. इसके लिए बैंक की स्वीप-इन एफडी (Sweep-In FD) सुविधा उपयोगी हो सकती है. इसमें सेविंग अकाउंट में तय सीमा से ज्यादा जमा रकम अपने आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में चली जाती है. खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर बैंक FD से पैसा वापस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. यानी अतिरिक्त रकम पर ज्यादा ब्याज कमाने के साथ जरूरत के समय पैसे की उपलब्धता भी बनी रहती है.

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स्वीप-इन FD सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधाओं को जोड़ती है. इसमें बैंक आपके सेविंग अकाउंट के साथ एक FD लिंक कर देता है. खाते में तय सीमा तक पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है और उससे ज्यादा रकम FD में ट्रांसफर हो जाती है. आमतौर पर सेविंग अकाउंट के मुकाबले FD पर ज्यादा ब्याज मिलता है. ऐसे में खाते में लंबे समय तक पड़े अतिरिक्त पैसों पर बेहतर रिटर्न कमाने का मौका मिलता है. वहीं, जरूरत पड़ने पर लिंक FD से रकम वापस खाते में आ सकती है.

कैसे काम करती है स्वीप-इन FD?

इस सुविधा में सबसे अहम होती है थ्रेशहोल्ड लिमिट (Threshold Limit). यह वह रकम है, जिसे बैंक आपके सेविंग अकाउंट में बनाए रखने के लिए तय करता है. इससे ज्यादा बैलेंस होने पर अतिरिक्त रकम FD में चली जाती है.

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उदाहरण से समझिए: मान लीजिए आपके खाते की थ्रेशहोल्ड लिमिट 25,000 रुपये है. अगर सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हो जाते हैं, तो अतिरिक्त 25,000 रुपये FD में ट्रांसफर हो सकते हैं. अब अगर आपको 30,000 रुपये निकालने हैं, तो बैंक के नियमों के मुताबिक लिंक FD से जरूरी रकम वापस खाते में आ सकती है. इस तरह आपको हर बार अलग से FD बनवाने या जरूरत पड़ने पर पूरी FD तुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती. पैसा अपने आप ट्रांसफर होता है, हालांकि इसकी प्रक्रिया बैंक के नियमों पर निर्भर करती है.

स्वीप-इन FD में कैसे मिलता है ज्यादा ब्याज?

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि FD में ट्रांसफर हुई रकम पर सेविंग अकाउंट के बजाय FD की ब्याज दर लागू होती है. उदाहरण के लिए, अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट पर 2.5 फीसदी और FD पर 6.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है, तो FD में रखी अतिरिक्त रकम पर 6.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल सकता है. इससे खाते में पड़े पैसों से बेहतर रिटर्न कमाने का मौका मिलता है. हालांकि, वास्तविक ब्याज दर बैंक, FD की अवधि और अन्य शर्तों के हिसाब से अलग हो सकती है.

जरूरत पड़ने पर कैसे निकाल सकेंगे पैसा?

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अगर सेविंग अकाउंट का बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाता है, तो बैंक लिंक FD से जरूरत के मुताबिक रकम वापस खाते में ट्रांसफर कर सकता है. इसे आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की तरह समझ सकते हैं. मान लीजिए आपकी लिंक FD में 50,000 रुपये हैं और आपको 10,000 रुपये की जरूरत है, तो बैंक के नियमों के अनुसार केवल जरूरी रकम निकाली जा सकती है. बाकी पैसा FD में बना रह सकता है और उस पर ब्याज मिलता रहेगा. हालांकि, कुछ बैंकों में निकासी का तरीका और समय से पहले पैसा निकालने की शर्तें अलग हो सकती हैं.

स्वीप-इन FD लेने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. एक ही बैंक में खाते: आमतौर पर सेविंग अकाउंट और उससे लिंक FD एक ही बैंक में होनी चाहिए.

2. थ्रेशहोल्ड लिमिट: बैंक से पता करें कि खाते में कितनी रकम रखी जाएगी और उससे ज्यादा पैसा कब FD में ट्रांसफर होगा.

3. FD की अवधि: कुछ बैंक FD की अवधि चुनने का विकल्प देते हैं. ब्याज दर भी इसी अवधि के हिसाब से बदल सकती है.

4. समय से पहले निकासी: FD से पैसा निकालने पर पेनल्टी लगेगी या नहीं, इसकी जानकारी पहले ले लें. हर बैंक के नियम अलग हो सकते हैं.

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5. न्यूनतम ट्रांसफर राशि: बैंक यह तय कर सकता है कि कितनी अतिरिक्त रकम होने पर FD बनाई जाएगी. इसलिए न्यूनतम ट्रांसफर लिमिट भी जरूर जान लें.

किन लोगों के लिए फायदेमंद है यह सुविधा?

स्वीप-इन FD उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके सेविंग अकाउंट में नियमित रूप से कुछ अतिरिक्त पैसा बचता है. नौकरीपेशा लोगों और नियमित बचत करने वालों को इससे फायदा मिल सकता है. वे जरूरत के लिए खाते में पर्याप्त रकम रख सकते हैं और बाकी पैसे पर FD का ब्याज पा सकते हैं. हालांकि, अगर आपके खाते में हमेशा कम बैलेंस रहता है या आप बार-बार बड़ी रकम निकालते हैं, तो इस सुविधा से मिलने वाला फायदा सीमित हो सकता है. इसलिए स्वीप-इन FD शुरू करने से पहले अपने बैंक की ब्याज दर, निकासी और अन्य शर्तों की तुलना जरूर करें.

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