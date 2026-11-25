जेएसडब्लू मोटर्स ने अपने लोगो से पर्दा उठा दिया है. ये देसी ब्रांड अगले कुछ दिनों में अपनी पहली कार के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करेगा. कंपनी अपनी पहली कार के तौर पर कॉम्बैट एसयूवी (JSW Combat SUV) को लॉन्च करने वाली है. ये एसयूवी 3 दिसंबर को भारत में डेब्यू करेगी.

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कार लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने लोगो को रिवील कर दिया है. इस लोगो का इस्तेमाल कार के साथ डीलरशिप, सर्विस सेंटर और दूसरी जगहों पर भी होगा. जेएसडब्लू मोटर्स (JSW Motors) के लोगो में दिखने वाले विंग जैसे हिस्से को जेएसडब्लू ग्रुप के लोगो से लिया गया है.

हालांकि, कंपनी ने इसे हूबहू नहीं उठाया है, बल्कि उसमें थोड़ा बदलाव किया है. ये विंग्स एक सर्किल में हैं, जिसमें विंग के ऊपर और नीचे का हिस्से सर्किल से बाहर आ रहा है. ये तो रही लोगो की बात, अब एक नजर डालते हैं कंपनी की आने वाली एसयूवी पर.

क्या होगा कार में खास?

3 दिसंबर को जेएसडब्लू अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट को रिवील कर सकती है, जो दमदार फीचर्स के साथ आएगी. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को 16 नवंबर को ही लाइव कर दिया है. ये एसयूवी बोल्ड लुक्स के साथ आएगी. वास्तव में ये ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 है.

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भारत में कंपनी इस कार को रिब्रांड करके ला रही है. ये कार प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होगी, जिसमें 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. इसके साथ फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर्स और 18.4kWh की बैटरी मिलेगी.

इंटीरियर में क्या मिलेगा?

इस पूरे सिस्टम का कुल आउटपुट 360 एचपी और 610 एनएम का है. इसमें 3 स्पीड वाला हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलेगा. कार का ग्लोबल वर्जन 90 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज और 1200 किलोमीटर की कंबाइन्ड रेंज के साथ आता है. ये कार 30 लाख से 50 लाख रुपये में लॉन्च हो सकती है.

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ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 की लंबाई 4785 एमएम, चौड़ाई 2006 एमएम और ऊंचाई 1880 एमएम है. इसका व्हीलबेस 2800 एमएम है. कार के कैबिन में 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS दिया जा सकता है.

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