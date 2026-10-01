10 साल से लापता 'मुन्ना भाई MBBS' एक्टर, एक रात पहले क्या हुआ? जिंदगी पर रहस्य बरकरार

संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है. आपको फिल्म का वो लड़का याद है, जिसका एक लड़की ने दिल तोड़ दिया था. इसके बाद वो अपनी जान देने की कोशिश करता है? फिल्म में ये छोटा सा रोल एक्टर विशाल ठक्कर ने निभाया था. छोटे से रोल में उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था.

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साल 2003 में आई इस फिल्म के बाद विशाल ठक्कर की किस्मत चमकी. उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम किया. वो ‘टैंगो चार्ली’ जैसी फिल्मों में नजर आए. उन्होंने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’, ‘थपकी प्यार की’, ‘आहट’ और ‘किस देश में है मेरा दिल’ जैसे टीवी शोज में भी काम किया. अफसोस जनवरी 2016 में विशाल अचानक लापता हो गए. उन्हें गायब हुए 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ. साल 2026 में विशाल की उम्र करीब 40 साल होती.

गायब होने से एक रात पहले क्या हुआ था?

31 दिसंबर 2015 को विशाल अपने परिवार के साथ मुलुंड स्थित घर पर थे. 2019 में द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल ने अपनी मां दुर्गा से उनके साथ थिएटर चलकर ‘स्टार वार्स: द फोर्स अवेकन्स’ फिल्म देखने को कहा था. उनकी मां उनके साथ नहीं गईं. बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि यही आखिरी मौका था जब उन्होंने अपने बेटे को देखा था.

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रात करीब 10:30 बजे विशाल ने अपनी मां से 500 रुपये उधार लिए और घर से निकल गए. कुछ घंटे बाद रात करीब 1 बजे उन्होंने अपने पिता महेंद्र को मैसेज किया. उन्होंने लिखा, मैं पार्टी में जा रहा हूं. कल मिलते हैं. परिवार के लिए ये उनका आखिरी मैसेज था.

पुलिस के मुताबिक, विशाल ने नए साल की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अहमदाबाद हाईवे के पास एक रिसॉर्ट में बिताई थी. लौटते समय दोनों घोड़बंदर रोड स्थित फाउंटेन होटल पर चाय पीने के लिए रुके. विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि उन्हें अंधेरी में एक दोस्त से मिलना है. इसके बाद वह वहां से चले गए. पुलिस अधिकारी जयवंत पाडवी ने 2016 में मीडिया को बताया था कि विशाल के जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले. उनका फोन भी बंद था.

पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी को सुबह करीब 11:45 बजे विशाल को अंधेरी जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेते हुए देखा गया था. उन्हें वहां एक शूट के लिए जाना था. उनके आखिरी कॉल रिकॉर्ड से भी घोड़बंदर रोड के आसपास उनकी मौजूदगी का पता चला था. दोपहर करीब 12:10 बजे विशाल ने फेसबुक पर नए साल की शुभकामना पोस्ट की. ये उनकी आखिरी सोशल मीडिया एक्टिविटी थी. इसके कुछ ही समय बाद उनका फोन बंद हो गया और फिर कभी ऑन नहीं हुआ.

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जांच अधिकारी एन.ए. कुलकर्णी ने कहा था कि पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि मामला हत्या का है. अपहरण का है या विशाल खुद कहीं चले गए हैं. पुलिस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विशाल और उनकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ था. जिसके बाद गर्लफ्रेंड पुलिस लेकर उनके घर पहुंची थी. विशाल अपने परिवार की बेइज्जती बर्दाशत नहीं कर सके. उन्हें काम मिलना भी कम हो गया था. विशाल ठक्कर 10 साल से लापता हैं और अब तक उनकी जिंदगी रहस्य बनी हुई है.

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