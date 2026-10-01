गोंडा: विनोद साहनी हत्याकांड में सस्पेंड दारोगा की 19वें दिन बहाली, मिली चौकी इंचार्ज की कमान; मंत्री संजय निषाद ने दिया था धरना

Uttar Pradesh News: गोंडा जिले के परसपुर में बर्तन व्यवसायी विनोद साहनी की मारपीट के बाद मौत मामले में 10 सितंबर को निलंबित किए गए तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी को 19वें दिन बहाल कर दिया गया है. एसपी अभिषेक ने उन्हें करनैलगंज कोतवाली के भंभुआ चौकी का प्रभारी बनाया है.
9 सितंबर को रेक्सडियां परसपुर के व्यवसायी विनोद साहनी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिनकी 10 सितंबर को लखनऊ KGMU में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में मंत्री संजय निषाद के धरने पर बैठने और पुलिस की लापरवाही पर उठे सवालों के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई थी.
बर्तन व्यवसायी हत्याकांड और गरमाई सियासत
आपको बता दें कि बर्तन व्यवसायी विनोद साहनी के साथ कुछ लोगों ने गंभीर रूप से मारपीट की थी. इस मामले में 3 नामजद और 7 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इलाज के दौरान मौत के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और मंत्री संजय निषाद धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी और शाहपुर चौकी इंचार्ज अंकित सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे.
19वें दिन बहाली पर उठे सवाल
निलंबन के महज 19वें दिन ही पूर्व थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी को बहाल करके भंभुआ चौकी का प्रभार सौंप दिया गया है. इस फैसले पर स्थानीय स्तर पर लोग सवाल उठा रहे हैं. मामले में पुलिस ने पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इतनी जल्दी निलंबन रद्द कर नई तैनाती देने से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
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एसपी अभिषेक ने कई थाना प्रभारियों के किए तबादले
पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जिले में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. खरगूपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी को अपराध शाखा भेजा गया है, जबकि दुर्गा प्रसाद को खरगूपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. अभय सिंह को नवाबगंज से करनैलगंज का कोतवाल बनाया गया, वहीं भंभुआ चौकी प्रभारी मृत्युंजय सिंह को नवाबगंज का एसओ नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कई अन्य निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है.