Redmi 17C 5G भारत में लॉन्च, ₹20,999 कीमत, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा से लैस

Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया Redmi 17C 5G लॉन्च कर दिया है. Redmi 17C 5G की खास बात इसकी 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन और 6000mAh बैटरी है. फोन की शुरुआती कीमत ₹20,999 रखी गई है और इसकी बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी.

और पढ़ें

Redmi 17C 5G की कीमत कितनी है

भारत में Redmi 17C 5G को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹20,999 है, जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ₹22,999 में आएगा. बिक्री 7 अक्टूबर से Amazon, mi.com, Xiaomi के रिटेल स्टोर्स और दूसरे ऑफलाइन चैनलों के जरिए होगी.

6000mAh बैटरी

Redmi 17C 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है. फोन 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. शाओमी के मुताबिक बैटरी को लंबे इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है और कंपनी 1,000 फुल चार्ज साइकल के बाद भी कम से कम 80 फीसदी बैटरी क्षमता बनाए रखने का दावा करती है.

यह भी पढ़ें: Flipkart BBD सेल में ₹4 हजार सस्ता हुआ Lava का ये 5G फोन

यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि फोन 33W चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 15W चार्जर दिया जाता है. इसलिए खरीदार को फोन की चार्जिंग क्षमता और बॉक्स में मिलने वाले चार्जर के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए.

Advertisement

6.9 इंच की स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट

Redmi 17C 5G में 6.9 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है. इसका रेजॉल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल है और रिफ्रेश रेट 120Hz तक जाता है. कंपनी ने स्क्रीन में DC dimming और TÜV Rheinland से जुड़े आई कंफर्ट फीचर्स भी दिए हैं. पीक HBM ब्राइटनेस 810 निट्स तक बताई गई है.

120Hz रिफ्रेश रेट का फायदा स्क्रॉलिंग और सिस्टम एनिमेशन में मिलता है. हालांकि इस फोन की स्क्रीन Full HD+ नहीं है. इसका रेजॉल्यूशन HD+ ही है, इसलिए बड़ी 6.9 इंच की स्क्रीन पर पिक्सल डेंसिटी उन फोन से कम रहेगी जिनमें इसी कीमत के आसपास Full HD+ पैनल मिलता है.

Dimensity 6300 और 5G कनेक्टिविटी

फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. यह 6nm प्रोसेस पर बना 5G चिपसेट है. Redmi 17C 5G में 4GB और 6GB RAM के विकल्प मिलते हैं और वर्चुअल RAM एक्सपेंशन का सपोर्ट भी है. स्टोरेज 128GB है, जिसे microSD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Flipkart सेल में ₹9 हजार से कम में 6000mAh बैटरी वाला फोन!

सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 पर आधारित Xiaomi HyperOS 3 के साथ आता है. यानी इस फोन में शाओमी का नया HyperOS वर्जन मिलता है. कंपनी फोन के लिए 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कह रही है.

Advertisement

50MP कैमरा

Redmi 17C 5G में पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ एक एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर और LED फ्लैश मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा है. रियर कैमरा 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. कैमरा सेटअप इस फोन का सबसे बड़ा नया फीचर नहीं है. Redmi ने इस डिवाइस में बड़ी स्क्रीन, बैटरी और 5G को ज्यादा प्रमुखता दी है.

IP64 रेटिंग भी मिलेगी

फोन को IP64 रेटिंग मिली है, यानी धूल से सुरक्षा और पानी के छींटों से बचाव का स्तर दिया गया है. इसके अलावा साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, Bluetooth 5.4 और NFC जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. फोन का वजन करीब 211 ग्राम है.

Redmi 15C से कितना अलग है नया फोन

Redmi 17C 5G को समझने के लिए Redmi 15C 5G से तुलना भी दिलचस्प है. दोनों फोन में कई हार्डवेयर फीचर्स काफी मिलते-जुलते हैं. दोनों में Dimensity 6300, 6.9 इंच 120Hz डिस्प्ले, 50MP रियर कैमरा, 6000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

₹20,999 में क्या खास मिलेगा

यहां कंपनी ने बड़ी 6.9 इंच स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 6000mAh बैटरी और Dimensity 6300 को एक पैकेज में रखा है. साथ में Android 16 बेस्ड HyperOS 3 भी है.

---- समाप्त ----