'हमारी कमाई से आती है तुम्हारी सैलरी, तुम मेरे नौकर हो', सब-इंस्पेक्टर पर उठाया हाथ, ट्रैफिक सिपाही ने पाइप से सिखाया सबक

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब के नशे में धुत एक युवक का पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया. रेलवे स्टेशन के पास युवक ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता करते हुए उन्हें अपना नौकर तक बता दिया. आरोप है कि उसने एक सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया. इसके बाद मौके पर झूमाझटकी शुरू हो गई. इसी दौरान एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल ने प्लास्टिक के पाइप से युवक की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो पांच दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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दरअसल, युवक रेलवे स्टेशन के पास शराब के नशे में हंगामा कर रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने और समझाने की कोशिश की तो वह उनसे ही उलझ गया.

युवक ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से कहा, "हमारी कमाई से तुम्हारी सैलरी आती है, तुम मेरे नौकर हो." पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार अभद्रता करता रहा.

SI पर हाथ उठाया तो शुरू हुई झूमाझटकी

आरोप है कि युवक ने एक सब-इंस्पेक्टर की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया. इसके बाद पुलिसकर्मियों और युवक के बीच झूमाझटकी शुरू हो गई.

इसी दौरान मौके पर मौजूद ट्रैफिक कॉन्स्टेबल ने प्लास्टिक के पाइप से युवक की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

युवक गिरफ्तार, CSP ने दी जानकारी

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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

CSP ग्वालियर रोबिन जैन ने मामले की जानकारी दी. घटना से जुड़े वीडियो और पुलिस की कार्रवाई को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.

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