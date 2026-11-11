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कानपुर में दारोगा की गुंडई: थाने में व्यापारी को पीटा, बोला- 'जानवर को इंसान बनाना पुलिस का काम है', कमिश्नर ने लिया एक्शन

कानपुर के हनुमंत विहार थाने में तैनात एक दारोगा ने एक्सीडेंट के मामले में समझौते के पैसे न देने पर एक व्यापारी की थाने में बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई के दौरान दरोगा ने व्यापारी को जानवर बताते हुए कहा कि जानवर को इंसान बनाना पुलिस का काम है. पुलिस कमिश्नर ने शिकायत मिलने पर दरोगा को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए हैं.

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कानपुर का आरोपी दारोगा लाइन हाजिर (Photo- ITG)
कानपुर का आरोपी दारोगा लाइन हाजिर (Photo- ITG)

कानपुर में हनुमंत विहार थाने के दारोगा शैलेंद्र कुमार ने एक्सीडेंट के बाद समझौते के लिए ₹20,000 की मांग पूरी न होने पर व्यापारी योगेश की थाने में बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना हनुमंत विहार थाने में हुई, जहां दारोगा ने कथित तौर पर व्यापारी को मारते हुए कहा कि 'तुम जानवर हो और जानवर को इंसान बनाना पुलिस का काम है'. व्यापारी योगेश का आरोप है कि पिटाई से उनके कान और नाक में चोट आई है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने व्यापारी की शिकायत और थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दरोगा शैलेंद्र कुमार को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच एडीसीपी साउथ को सौंप दी है.

एक्सीडेंट के बाद वसूली का प्रयास

व्यापारी योगेश की गाड़ी से एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई थी. योगेश इलाज कराने और बाइक ठीक कराने के लिए तैयार थे. इसी दौरान पुलिस के कुछ कथित सहयोगी मौके पर पहुंचे और योगेश पर ₹20,000 देकर समझौता करने का दबाव बनाने लगे. योगेश के इनकार करने पर पुलिस उन्हें थाने ले गई.

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थाने में दरोगा ने दिखाई हेकड़ी और की पिटाई

योगेश का आरोप है कि हनुमंत विहार थाने में दारोगा शैलेंद्र कुमार ने थानेदार राजीव सिंह के सामने ही उनकी पिटाई शुरू कर दी. दारोगा ने उन्हें 'जानवर' बताते हुए कहा कि 'तुम जैसे जानवरों को इंसान बनाना पुलिस का काम है'. पीड़ित व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि दरोगा ने उनकी जेब से पैसे भी निकाल लिए. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक्सीडेंट के मौके पर दरोगा शैलेंद्र कुमार व्यापारी का वीडियो बनाते हुए उनसे बहस कर रहे हैं.

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पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई और जांच के आदेश

थाने से छूटने के बाद योगेश ने अपना इलाज कराया और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मुलाकात कर लिखित शिकायत की. उन्होंने कमिश्नर को थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सुझाव दिया. कमिश्नर रघुवीर लाल ने हनुमंत विहार थानेदार राजीव सिंह से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने पर दरोगा शैलेंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया. डीसीपी डीएन चौधरी ने बताया कि एडीसीपी साउथ इस मामले की जांच कर पूरी रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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