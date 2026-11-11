Sai Pallavi's Sita Backlash: 'सीता अबला नहीं थीं', रामायण में साई पल्लवी को योद्धा दिखाने पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा है. फिल्म में साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आईं. हाल ही में फिल्म में सीता के योद्धा रूप और उनके तलवार चलाने वाले सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी. कुछ लोगों का कहना था कि वाल्मीकि रामायण में सीता माता के तलवार उठाने का कोई जिक्र नहीं है. अब फिल्म में माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने इस पर अपनी राय रखी है.

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सीता के योद्धा रूप पर क्या बोलीं इंदिरा?

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू के दौरान इंदिरा कृष्णन से पूछा गया कि फिल्म में सीता को बचपन में शास्त्र और तलवार चलाने की शिक्षा लेते हुए दिखाया गया है. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मेकर्स नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि वो किसी भी महिला किरदार को कमजोर नहीं दिखाना चाहते.

इंदिरा के मुताबिक, जिस राजवंश से सीता आती थीं, वहां खुद की और अपने राज्य की रक्षा करना सीखना जरूरी था. उन्होंने कहा- अगर वो उस राजवंश की थीं, तो वहां खुद को डिफेंड करना बहुत जरूरी था. एक्ट्रेस को सीता के योद्धा रूप को दिखाने वाला छोटा सा हिस्सा काफी अच्छा लगा.

उन्होंने आगे कहा कि आज भी हर महिला को अपनी रक्षा करना आना चाहिए. जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़े. इंदिरा कृष्णन के मुताबिक, कुछ मान्यताओं और संस्करणों में सीता को योद्धा के रूप में भी बताया गया है और उन्हें युद्ध कला सीखने वाली बताया गया है.

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इंदिरा कृष्णन ने सीता के किरदार को लेकर कहा कि उस दौर में राजघरानों में लड़का हो या लड़की, दोनों को अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने की शिक्षा दी जाती थी. उनके मुताबिक, फिल्म में सीता को मीठे स्वभाव और मासूमियत के साथ-साथ मजबूत महिला के तौर पर दिखाया गया है. एक्ट्रेस ने कहा कि सीता बिल्कुल अबला नारी नहीं हैं. वो मासूम और प्यारी होने के साथ-साथ मजबूत भी हैं. इंदिरा को लगता है कि फिल्म में सीता का ये रूप ने उनपर अच्छा प्रभाव डाला.

रावण को ज्यादा दिखाने पर भी दिया जवाब

इसी बातचीत में इंदिरा कृष्णन से फिल्म में रावण को ज्यादा स्क्रीन स्पेस देने और उसे ग्लोरिफाई करने पर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि कई दर्शक राम के किरदार को ज्यादा देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिल्म में रावण के जीवन और उसके इतिहास को भी जगह दी गई है.

एक्ट्रेस ने बताया कि बहुत से लोग रावण के परिवार और उसकी मां कैकसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते. कैकसी को भी एक बड़ी योद्धा के रूप में बताया गया है. फिल्म में रावण के पीछे की कहानी और उसके शिवभक्त बनने की वजह को दिखाने की कोशिश की गई है.

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इंदिरा के मुताबिक, फिल्म में रावण के अहंकार और उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं को भी खूबसूरती से दिखाया गया है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर चीज को बहुत ज्यादा दिखाया जाए तो दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं. उन्हें लगता है कि फिल्ममेकर्स इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि रावण के किस पहलू को सामने लाना है.

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