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प्रमोटर्स ने खरीदी हिस्‍सेदारी... रॉकेट बना स्टॉक, 2 दिन में 20% चढ़ा

प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में हिस्‍सेदारी बढ़ाई है, जिसके बाद इसके शेयर में पिछले दो दिनों के दौरान अच्‍छी तेजी देखने को मिली है. दो दिनों के दौरान इसमें 20 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है.

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क्‍यूपिड के शेयरों में शानदार तेजी. (Photo: AI Generated)
क्‍यूपिड के शेयरों में शानदार तेजी. (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में एक स्‍टॉक में तेज उछाल देखने को मिला है. बुधवार के कारोबार में Cupid लिमिटेड के शेयरों में 8.33 प्रतिशत की उछाल आई और वे 312 रुपये के रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच गए. शेयर 8.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 311.65 रुपये पर बंद हुआ. पिछले दो दिनों के दौरान इस शेयर में 20 फीसदी की तेजी आ चुकी है. 

इस स्तर पर पहुंचकर, इसने पिछले छह महीनों में 255.42 प्रतिशत की तेजी के साथ कई गुना रिटर्न दिया है. क्‍यूप‍िड के शेयर अभी BSE और NSE दोनों पर लॉन्‍ग टर्म अतिरिक्‍त निगरानी उपाय (ASM) ढांचे के तहत रखे गए हैं. शेयर बाजार निवेशकों को शेयर की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के प्रति सचेत करने के लिए शेयरों को शॉर्ट टर्म या लॉन्‍गटर्म एएसएम ढांचे में रखते हैं.

प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्‍सेदारी
हाल ही में, क्यूपिड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी द्वारा एक्सचेंज में दाखिल की गई जानकारी के अनुसार, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से 5,90,304 शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है.

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यह खरीदारी क्यूपिड की कुल इक्विटी का 0.04 प्रतिशत है. इस लेन-देन के बाद, कंपनी में हलवासिया की पर्सनल हिस्सेदारी बढ़कर 34.71 प्रतिशत हो गई, जबकि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 47.66 प्रतिशत हो गई. Cupid ने वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही में मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंश दिखाया है. इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 194 प्रतिशत बढ़कर 44.15 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 15.01 करोड़ था. 

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कंपनी के तिमाही नतीजे
वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कुल आय पिछले साल की इसी तिमाही के 59.80 करोड़ रुपये से 142 प्रतिशत बढकर 156.98 करोड़ रुपये हो गई. वहीं EBITDA में भी पिछले साल के 16.47 करोड़ रुपये से 265 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए यह 60.06 करोड़ रुपये हो गया. 

क्‍या करती है कंपनी? 
कंपनी का EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 28 प्रतिशत था. क्यूपिड कंपनी पुरुष और महिला कंडोम, पानी आधारित पर्सनल लुब्रिकेंट और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) किट के निर्माण और कारोबार में लगी हुई है. इसके अलावा, कंपनी के पास उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल और FMCG उत्पादों का भी पोर्टफोलियो है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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