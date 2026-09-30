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'खून से लथपथ पायलट बाहर आया...', फ्लाइट में मौजूद इजरायली महिला ने बताई कहानी

जब इजरायल जाने वाला विमान तेजी से नीचे गिर रहा था. तब कॉकपिट में पायलटों के बीच चाकूबाजी हो रही थी. पैसेंजर ने बताया कि पूरा कॉकपिट खून से भर गया था.

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फ्लाईदुबई की फ्लाइट में पायलट के बीच हुई चाकू बाजी, बड़ी साजिश का संदेह (Representational Photo - Pexels)
फ्लाईदुबई की फ्लाइट में पायलट के बीच हुई चाकू बाजी, बड़ी साजिश का संदेह (Representational Photo - Pexels)

इजराइल जा रहे एक यात्री विमान के पायलट पर विमान के सह-पायलट ने कॉकपिट में कई बार चाकू से हमला किया.  इस भयावह घटना के बाद प्लेन कुछ ही मिनट में लगभग 20 हजार फीट नीचे आ गया. पहले तो विमान के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई. अब ऐसा संदेह है कि विमान को क्रैश कराने की कोशिश थी. 

विमान में बैठे यात्रियों में खलबली मच गई. प्लेन में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे.  फ्लाई दुबई का विमान यात्रियों को लेकर दुबई से तेलअवीव जा रहा था. सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद प्लेन से बाहर आए पैसेंजर्स ने बताया कि कुछ मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि विमान क्रैश करने वाला है. चलिए जानते हैं विमान में बैठे यात्रियों की आंखोंदेखी. 

इजरायली मीडिया आउटलेट YTnews की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में सवाल मिरियम नाम की एक यात्री ने बताया कि कॉकपिट खुलने से पहले हमने सिर्फ चीखें सुनीं. उन्होंने बताया कि फिर बहुत सारा खून देखा.  किसी ने पायलट पर चाकू से हमला किया था. एक पायलट खून से लथपथ था. 

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कॉकपिट से खून ही खून निकल रहा था
मीरियम ने कहा जब कॉकपिट से चीखने की आवाज आ रही थी. तब ऐसा लगा जैसे प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और कुछ ही पल में क्रैश हो जाएगा.  अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे. अचानक कॉकपिट का दरवाजा खुला. अंदर से सिर्फ खून ही खून बाहर निकल रहा था. तभी खून में सराबोर एक पायलट बाहर आया. तब विमान में मौजूद एक डॉक्टर और नर्स ने उसे फर्स्ट एड देना शुरू किया. 

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मिरियम ने बताया कि इसके बाद इजरायली यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन लैंडिंग से पहले हमलावर को काबू में कर लिया था. कुछ पल ऐसे भी आए जब हमें लगा कि हम शायद ही जिंदा बच पाएंगे.

इस वजह से प्लेन हाईजैक की खबर फैली
इजरायली अधिकारी ने बताया कि  इजराइल की ओर उड़ान भरते समय विमान ने एक कोड भेजा था.  इससे विमान में संभावित गैरकानूनी इंटरफेयर का संकेत मिला. इस वजह से इजरायली अधिकारियों ने शुरू में इस घटना को हाईजैक समझ लिया. लेकिन बाद में पता चला कि यह चेतावनी कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई हिंसक झड़प  के कारण भेजी गई थी.

इजरायली अधिकारियों ने बताया कि कॉकपिट में हुई झड़प में ओमान के नागरिक को- पायलट पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास करने का संदेह है. चाकूबाजी के दौरान उसने दूसरे पायलट को चाकू से घायल कर दिया गया था. फिर खुद को भी मारने की कोशिश की. वहीं दूसरा पायलट एक अमीराती नागरिक है. उसने इजरायली यात्रियों की मदद से ओमानी को- पायलट को काबू में कर लिया.

इजरायली अधिकारी ने बताया कि चाकूबाजी की वजह से विमान अचानक नीचे की ओर गिरने लगा था.  यह एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता था. हर चीज की जांच की जा रही है. आरोपी पायलट के आत्महत्या के संदिग्ध प्रयास की संभावना की भी जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि संदिग्ध ने दूसरे पायलट को मारने और खुद के आत्महत्या का प्रयास किया था. 

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