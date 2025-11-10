Vida VX2 Go: 90 पैसे का खर्च... 100 किमी रेंज! हीरो ने 60 हजार में लॉन्च किया धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर

हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपने लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA Evooter VX2 पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया वेरिएंट पेश किया है. कंपनी ने आज बाजार में VX2 Go को नए 3.4 kWh बैटरी पैक वेरिएंट के साथ बाजार में उतारा है. इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, जो सरकार के “ग्रीन मोबिलिटी” मिशन को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

VIDA Evooter VX2 को कंपनी ने इसी साल जुलाई में लॉन्च किया था, जिसे ग्राहकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है. अब कंपनी ने इसके नए VX2 Go 3.4 kWh वेरिएंट को बेहतर रेंज और स्मार्ट फीचर्स के साथ पेश किया है. कंपनी का कहना है कि, इस स्कूटर में रेंज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट तीनों पर खासा ध्यान दिया गया है, ताकि यह ग्राहकों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बन सके.

बैटरी पैक और रेंज

नया Evooter VX2 Go में कंपनी ने 3.4 kWh की क्षमता का डुअल रिमूवेबल बैटरी सिस्टम दिया है. कंपनी का दावा है कि ये बैटरी पैक सिंगल चार्ज में स्कूटर को 100 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज देने में सक्षम है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 6 kW की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा है और इसमें दो राइडिंग मोड (इको और राइड) दिए गए हैं, जिससे राइडर जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस चुन सकता है.

इस स्कूटर की टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा है. Photo: vidaworld.com

कैसा है स्कूटर का डिज़ाइन

डिजाइन की बात करें तो यह पूरी तरह इंडियन कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें फ्लैट फ्लोरबोर्ड, बड़ी सीट, 27.2 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज और सस्पेंशन सेटअप दिया गया है जो न केवल कम्फर्टेबल राइड देता है. बल्कि इसके काफी प्रैक्टिकल भी बनाता है.

हीरो मोटोकॉर्प के चीफ बिजनेस ऑफिसर, कौसल्या नंदकुमार ने कहा, “VIDA हमेशा प्रगति का प्रतीक रहा है. हमारा टार्गेट इनोवेशन और फंक्शनलिटी को मिलाकर इंडियन राइडर्स के जीवन को बेहतर बनाना है. नया VX2 Go उन लोगों के लिए है जो अपने डेली राइड में ज्यादा रेंज, एफिशिएंसी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं.”

VIDA का ये स्कूटर बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के जरिए भी बिक्री के लिए उपलब्ध है. ये एक तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिसमें ग्राहक को बैटरी खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि वे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. जिससे शुरुआती लागत घटती है और चार्जिंग व मेंटेनेंस आसान हो जाता है.

क्या है कीमत

इसकी शुरुआती कीमत 1,02,000 रुपये रखी गई है, जिसमें बैटरी की कीमत भी शामिल है. वहीं (BaaS) सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए इसकी कीमत 60,000 रुपये से शुरू होती है. जिसके बाद यूजर को पे-पर-किलोमीटर 90 पैसे का खर्च वहन करना होगा. यानी आपको बैटरी के लिए किराए के तौर पर प्रति किलोमीटर 90 पैसे खर्च करने होंगे.

हीरो मोटोकॉर्प 4,600 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स और 700 से ज्यादा सर्विस टचपॉइंट्स के साथ यह नेटवर्क लगातार विस्तार कर रही है, जिससे देशभर के ग्राहकों के लिए ईवी अपनाना आसान बनता जा रहा है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के सभी अधिकृत डीलरशिप्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.



