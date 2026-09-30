Meerut: नीला ड्रम मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्कान-साहिल दोषी करार

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को दोषी तो ठहराया, लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. अदालत के फैसले के बाद अब दोनों को मिलने वाली सजा पर फैसला होना बाकी है. इस फैसले पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, 'आज अदालत ने दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी माना है. अभियोजन पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन्हें अदालत ने पर्याप्त माना है. दोनों को हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना गया है.

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अदालत ने दोनों से कहा कि आप दोनों दोषसिद्ध किए जाते हैं और दोषी हैं. सजा के संबंध में अदालत ने कहा है कि करीब 15 दिन बाद की कोई तारीख दी जाएगी. उस दिन सजा के बिंदु पर दोनों आरोपियों को सुना जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वे इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं. अदालत ने मुस्कान से भी पूछा कि क्या वह अपने बारे में कुछ कहना चाहती है. दोनों आरोपी मानसिक रूप से परिपक्व हैं और इस बात के लिए तैयार थे कि उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने यह घटना की है. इसलिए दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है.

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध समाज को प्रभावित करते हैं, समाज में गलत संदेश देते हैं और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं. पति-पत्नी के रिश्तों को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराधों के संबंध में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया. अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों में पर्याप्त सजा मिलना जरूरी है, ताकि समाज में कानून का वातावरण बना रहे और इसका संदेश जाए. सजा की तारीख थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी. अदालत ने करीब 15 दिन बाद की तारीख की बात कही है. अभियोजन पक्ष की ओर से हम अधिकतम सजा की मांग करेंगे. बाकी फैसला अदालत को करना है. अदालत जो उचित समझेगी, उसी के अनुसार सजा तय करेगी.

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बता दें, यह मामला 3 मार्च 2025 का है. आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ राजपूत का मर्डर कर शव के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में पैक कर ऊपर से सीमेंट भरकर सील कर दिया था. करीब 15 दिन बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में केस का ट्रायल शुरू हुआ. पुलिस ने मामले में करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इस दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए. लंबी सुनवाई और अंतिम बहस के बाद 19 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

हत्या से कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने तक का पूरा घटनाक्रम

सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ अपने घर लौटा था. अगले दिन 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान ने उसके लौटने की खुशी में घर पर पार्टी रखी. इसके कुछ दिन बाद 28 फरवरी को परिवार ने बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया. इसके बाद 3 मार्च को मामले ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे घटनाक्रम को हत्या के केस में बदल दिया. टाइमलाइन के मुताबिक, मुस्कान ने डिनर में सौरभ को नींद की दवा मिला दी. इसके बाद साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया गया. आरोप है कि सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के चार टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में पैक कर दिया गया.

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4 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़कर साहिल के साथ हिमाचल चली गई. इसके बाद 17 मार्च को मुस्कान हिमाचल से वापस लौटी और मायके पहुंचकर अपने पिता-मां को घटना के बारे में बताया. 18 मार्च को पुलिस इंद्रानगर स्थित घर पहुंची. वहां पुलिस को ड्रम में सौरभ की बॉडी मिली. इसके बाद पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया. 19 मार्च को पुलिस ने साहिल और मुस्कान को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की. इसी दौरान सौरभ के शव के चार टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया.

जांच आगे बढ़ी तो सामने आए कई अहम सुराग

12 मई को पुलिस ने 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. इस चार्जशीट में 34 गवाहों का जिक्र किया गया था. पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया गया. 17 जून को मुस्कान और साहिल पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय हुए. इसके बाद मामले में ट्रायल शुरू हुआ. 4 जुलाई को सौरभ के भाई बबलू की कोर्ट में गवाही हुई. इसके बाद जुलाई से नवंबर के बीच परिवार, पुलिस, डॉक्टर, डांसर और ड्रम बेचने वाले समेत कई गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए.

ड्रम और दूसरे सामान को बनाया गया सबूत

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19 दिसंबर को कोर्ट में नीला ड्रम और ट्रॉली बैग पेश किए गए. इन्हें मामले में महत्वपूर्ण सबूत बताया गया. इसके बाद 23 जनवरी 2026 को जियो के नोडल अधिकारी ने कोर्ट में कॉल डिटेल, चैट और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी रिपोर्ट पेश की. 21 अप्रैल को कोर्ट में मुस्कान और साहिल पर लगे आरोपों को लेकर सुनवाई हुई. दोनों ने अपने ऊपर लगे 32 साल की सजा वाले आरोपों को मानने से इनकार कर दिया.

इसके बाद 22 मई से 17 सितंबर के बीच मामले में अंतिम बहस चली. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में 19 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख 30 सितंबर तय कर दी. यानी करीब सात महीने तक चली जांच, गवाहियों, सबूतों और अंतिम बहस के बाद अब मामले में फैसला आने का इंतजार है.

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