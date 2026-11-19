भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को शामिल करना शुरू कर दिया है. कुछ कंपनियों ने इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को भी लॉन्च कर दिया है. हीरो मोटोकॉर्प ने भी दो फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है. हालांकि, असली सवाल है कि इन गाड़ियों को कोई खरीद भी रहा है.

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हीरो ने इस सवाल का जवाब दिया है. कंपनी की फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कंपनी ने दो महीने से कुछ ज्यादा वक्त में ही 15 हजार से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिलों को डिस्पैच किया है. फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स की मांग उन बाजार में भी है, जहां अभी ये पेट्रोल उपलब्ध नहीं है.

क्या है कंपनी का कहना?

29 अक्टूबर 2026 को वित्तवर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के अर्निंग्स कॉल के दौरान कंपनी के मैनेजमेंट ने ये जानकारी दी है. कंपनी के सीईओ हर्षवर्धन चितले ने बताया कि शिपमेंट शुरू होने के दो महीने से कुछ ज्यादा समय में कंपनी ने लगभग 15 हजार यूनिट्स डिस्पैच की हैं. यानी ये गाड़ियां कंपनी की ओर से डीलरशिप को बेची गई हैं.

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ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स चुनिंदा डीलरशिप पर ही मौजूद हैं. इसकी बड़ी वजह ई85 पेट्रोल की उपलब्धता है. ये पेट्रोल अभी चुनिंदा शहरों में ही कुछ ही पेट्रोल पंप्स पर उपलब्ध है. हालांकि, हीरो मोटोकॉर्प ने ये नहीं बताया है कि 15 हजार यूनिट्स में किस मॉडल की हिस्सेदारी कितनी है.

कौन-कौन की फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स बेच रहा हीरो?

हीरो के पोर्टफोलियो में दो फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स आती हैं. कंपनी ने हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल और हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च किया है. इनकी कीमत क्रमशः 72,792 रुपये और 82,710 रुपये एक्स शोरूम है. दोनों ही बाइक्स में 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है.

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ये इंजन 8.4 एचपी तक की पावर और 8.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इन बाइक्स में ई20 से लेकर ई85 तक कोई भी इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है. नई दिल्ली में ई85 पेट्रोल की कीमतें 82.12 रुपये प्रति लीटर हैं. हीरो की ये बाइक्स उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं.

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