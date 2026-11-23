भारतीय कार बाजार में एक नया बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है. अब ग्राहक सिर्फ पेट्रोल और डीजल कारों तक सीमित नहीं रहना चाहते. इलेक्ट्रिक कारों की तरफ भी उनका झुकाव बढ़ रहा है. इसकी झलक फेस्टिव सीजन 2026 की बिक्री में देखने को मिली है. नवरात्रि से दिवाली तक इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 72.91% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रिक कारें अब केवल फ्यूचर की बातें नहीं, बल्कि आम जीवन में दस्तक दे रही हैं.

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फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के मुताबिक, इस बार फेस्टिव सीजन में नवरात्री से लेकर दिवाली तक, यानी तकरीबन 42 दिनों में कुल 55,25,490 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग ने तो इस बार सभी को चौंका दिया. पहली बार किसी एक फेस्टिव सीजन में 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं.



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फेस्टिव सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 72.91% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी सेगमेंट में यह तेजी ग्राहकों के बदलते रुझान की ओर इशारा करती है. लोगों को लग रहा था कि, पिछले साल GST 2.0 रिफॉर्म के मुकाबले इस साल सेल्स में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने जमकर वाहन खरीदारी की.

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इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग के पीछे कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह इनकी लो रनिंग कॉस्ट है. पेट्रोल और डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक कार चलाने का खर्च कम हो सकता है. इसके अलावा, बाजार में अब पहले के मुकाबले ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध हैं. ग्राहकों के पास अलग-अलग कीमत और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनने का मौका बढ़ रहा है. बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रा और नई इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री ने इस सेगमेंट को मजबूती दी है. यही वजह है कि अब इलेक्ट्रिक कारों को लेकर ग्राहकों की सोच बदल रही है.



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बना नया रिकॉर्ड

इलेक्ट्रिक कारों के साथ पूरे EV बाजार ने भी फेस्टिव सीजन में शानदार प्रदर्शन किया. FADA के मुताबिक, 42 दिनों के फेस्टिव सीजन में सभी कैटेगरी को मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 52.62% बढ़ी और पहली बार यह आंकड़ा 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गया. इस दौरान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स जैसे स्कूटर और बाइक्स की बिक्री में 61.10% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की बिक्री दोगुने से ज्यादा रही. फेस्टिव सीजन में बिकने वाले कुल वाहनों में करीब हर 10 में से एक वाहन इलेक्ट्रिक था.

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फेस्टिव सीजन (42 दिनों) में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

कैटेगरी फेस्टिव-26 फेस्टिव-25 ग्रोथ टू-व्हीलर्स 3,30,846 2,05,373 61.10% थ्री-व्हीलर्स 1,20,330 95,920 25.45% कमर्शियल व्हीकल 6,387 2,509 154.56% कार-एसयूवी 52,104 30,133 72.91% टोटल 5,09,667 3,33,935 52.62%

बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि, फेस्टिव सीजन में देश भर में 3,30,846 यूनिट केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे गए हैं. जो पिछले साल इसी त्योहारी सीजन में बेचे गए 2,05,373 यूनिट के मुकाबले 61.10% ज्यादा हैं. वहीं इलेक्ट्रिक कार और SUV की बिक्री की बात करें तो इस साल नवरात्रि से दिवाली के बीच कुल 52,104 यूनिट पैसेंजर व्हीकल बेचे गए हैं. जो पिछले साल के फेस्टिव सीजन में बेचे गए 30,133 यूनिट के मुकाबले 72.91% ज्यादा है.



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वहीं कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सबसे तगड़ी तकरीबन 154.56% की ग्रोथ दर्ज की है. पिछले 42 दिनों में देश भर में कुल 6,387 यूनिट बेचे गए हैं, जो पिछले साल के फेस्टिव सीजन में बेचे गए 2,509 यूनिट के मुकाबले काफी ज्यादा है. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स ने भी तगड़ी रफ्तार पकड़ी है. इस दौरान कुल 1,20,330 यूनिट इलेक्ट्रिक रिक्शा और ऑटो जैसे वाहन बेचे गए हैं. जो पिछले साल के 95,920 यूनिट के मुकाबले 25.45% ज्यादा है.

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कुल मिलाकर आंकड़ों से साफ है कि इलेक्ट्रिक कारों को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ रही है. आने वाले समय में बेहतर रेंज, कम कीमत और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने के बाद इस सेगमेंट की ग्रोथ और बढ़ सकता है.

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