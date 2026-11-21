एथर एनर्जी के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहा है. कंपनी ने इस महीने 33,786 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी ने 30.8 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 25,829 टू-व्हीलर्स बेचे थे. कंपनी की मंथली सेल्स भी बढ़ी हैं.

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सितंबर 2026 में कंपनी ने 30,121 यूनिट्स बेची थी. यानी मंथ-ऑन-मंथ सेल्स में 12.2 परसेंट का इजाफा हुआ है. रिज्टा अभी भी कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. लेकिन हाल में लॉन्च हुए एथर के सबसे सस्ते स्कूटर कोणार्क की सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है.

कितनी हुई बिक्री?

इस स्कूटर को कंपनी ने अगस्त के आखिर में लॉन्च किया था. ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में इसकी 4,140 यूनिट्स बिकी थी. हालांकि, अक्टूबर में कंपनी ने 83 परसेंट मंथली ग्रोथ के साथ कोणार्क की 7,562 यूनिट्स को बेचा है. ये कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है.

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अगर एथर के पूरे पोर्टफोलियो पर नजर डालें, तो रिज्टा की 19,505 यूनिट्स पिछले महीने बिकी हैं. 2025 के अक्टूबर में कंपनी ने इसकी 19,879 यूनिट्स को बेचा था. इसके अलावा एथर 450 की बात करें, तो अक्टूबर 2026 में इसकी 6,719 यूनिट्स बिकी हैं.

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कोणर्क में क्या है खास?

एथर कोणार्क कंपनी के लेटेस्ट प्लेटफॉर्म ईएल पर बेस्ड पहला स्कूटर है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने अगस्त के आखिर में कम्युनिटी डे पर लॉन्च किया था. ये कंपनी का सबसे सबसे सस्ता स्कूटर है, जिसकी कीमत 99,999 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ब्रांड ने इसकी दो सीरीज का ऐलान किया था.

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ये स्कूटर एस लाइनअप और जेड लाइनअप में आता है. हालांकि, अभी स्कूटर के सभी वेरिएंट्स की बिक्री और डिलीवरी शुरू नहीं हुई है. एथर का ये स्कूटर 200 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आता है. हालांकि, एस-सीरीज में मैक्सिमम 161 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज वाला ही ऑप्शन आता है.

इस स्कूटर में फीचर्स की भरमार है. इसमें 7 इंच का बड़ा टीएफटी डिस्प्ले मिलता है. हालांकि, बेस वेरिएंट में छोटा डिस्प्ले मिलेगा. स्क्रीन पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल मिलता है. इसमें ओटीए अपडेट्स, रिमोट चार्जिंग स्टेटस और थेफ्ट अलर्ट फीचर भी मिलता है. इसमें स्मार्ट की (चाबी) मिलती है, जो कई फीचर्स ऑफर करती है.

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