महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक प्रेमी ने ब्रेकअप से नाराज होकर अपनी प्रेमिका के घर में आग लगा दी. उस वक्त युवती अपने माता-पिता के साथ घर में मौजूद थी. अचानक लगी आग से तीनों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन समय रहते वे बाहर निकल आए. इस घटना में किसी की जान नहीं गई. पुलिस ने आरोपी दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस के मुताबिक, युवती और दीपेश रस्तोगी के बीच पिछले 7 से 8 साल से प्रेम संबंध था. कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी. इसके बाद युवती ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया. उसने दीपेश को भी साफ बता दिया कि वह अब इस संबंध को आगे नहीं बढ़ाना चाहती. लेकिन प्रेमिका का यह फैसला दीपेश को मंजूर नहीं था. वह रिश्ता खत्म होने से नाराज था.

ब्रेकअप के बाद प्रेमिका के घर में लगाई आग

इसी नाराजगी में दीपेश ने प्रेमिका के घर को निशाना बनाया और उसमें आग लगा दी. अचानक घर में आग फैलने से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. युवती और उसके माता-पिता किसी तरह घर से बाहर निकले. तीनों के सुरक्षित निकलने से बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद इलाके में भी हलचल मच गई.

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पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी?

घटना की जानकारी मिलते ही मानपाड़ा पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी दीपेश रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है. अब जांच इस बात पर भी हो रही है कि क्या दीपेश का इरादा सिर्फ घर में आग लगाने का था या वह युवती के माता-पिता समेत पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था.

मानपाड़ा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपन शिंदे ने बताया कि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.



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