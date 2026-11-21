संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद के सीईओ काव्या मारन ग्रीस में अपनी अंतरंग शादी के दस दिन बाद शुक्रवार शाम को चेन्नई में अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित कर रहे हैं आईटीसी ग्रैंड चोल के जश्न में फिल्मी सितारे, क्रिकेटर और राजनीतिक नेता शामिल हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु के CM विजय के शामिल होने की संभावना है.



रिसेप्शन में शामिल होने के लिए महेश बाबू के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर डेल स्टेन, डेनियल विटोरी और केन विलियमसन जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शहर पहुंच चुकी हैं. इनकी मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि ये तीनों क्रिकेटर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से जुड़े रहे हैं, जो काव्या मारन की एक IPL फ्रेंचाइजी है.

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परिवार के साथ पोज देते हुए कपल

हाल ही में शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन, चेन्नई में अपने वेडिंग रिसेप्शन के दौरान परिवार के साथ तस्वीर के लिए पोज देते हुए. शेयर की गई ऑफिशयल फोटो में अनिरुद्ध की मां लक्ष्मी रविचंदर और पिता रवि राघवेंद्र खड़े हैं. इसके साथ ही काव्या के पिता कलानिधि मारन और मां कावेरी मारन खड़े हैं.

காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு புகைப்படம் ❤️❤️❤️ #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | #KaviyaAnirudhReception https://t.co/xkmFdVDCmh — Sun News (@sunnewstamil) November 21, 2026

अनिरुद्ध ने गहरे रंग की भारी कढ़ाई वाली शेरवानी जैकेट पहनी है, जिस पर जटिल पैटर्न और चमकदार डिटेलिंग दिखाई दे रही है. इसे उन्होंने काले रंग के ट्राउजर और सलीके से सेट किए गए हेयरस्टाइल व दाढ़ी के साथ पेयर किया है, जिससे उनका लुक पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न भी लग रहा है. वहीं काव्या ने पूरे लाल रंग का एम्बेलिश्ड आउटफिट कैरी किया है, जिसमें हाई-नेक और फुल-स्लीव्स वाला क्रॉप टॉप/ब्लाउज तथा मैचिंग फ्लोर-लेंथ स्कर्ट शामिल है. लाल रंग के मोनोटोन लुक, मिनिमल एक्सेसरीज और खुले बालों के साथ उनका स्टाइल काफी एलिगेंट और स्टेटमेंट-मेकिंग दिख रहा है.



सीएम विजय भी पहुंचे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, काव्या कलाथिडी मारन और अनिरुद्ध रविचंदर के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे. जिसका वीडियो सामने आया है.





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