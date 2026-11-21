उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 18 नवंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो (रथ यात्रा) के दौरान 14 वर्षीय किशोर की बुलडोजर से कुचलकर मौत के मामले में पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. 48 घंटे के अंदर कुल आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस सर्विलांस और साक्ष्यों के आधार पर तलाश कर रही है.

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दरअसल, गोरखपुर एम्स थानाक्षेत्र के झारखंडी कॉलोनी के पास 18 नवंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान फूल बरसाने आई बुलडोजर की चपेट में आकर 14 वर्षीय किशोर आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 21 नवंबर (शनिवार) को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोरखपुर कम्स थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट कोड़इया के रहने वाले योगेश यादव, सहजनवा थाना क्षेत्र के बरहुआ के रहने वाले मृत्युंजय यादव और गोरखपुर कम्स थाना क्षेत्र के नंदानगर दरगहिया के रहने वाले मनोज यादव के रूप में हुई है

20 नवंबर को जेसीबी चालक समेत कई को किया गया था गिरफ्तार

20 नवंबर शुक्रवार को एम्स पुलिस ने मामले में जेसीबी चालक समेत पांच आरोपियों इस पंजीकृत मुकदमें में बीएनएस की धारा 103 (1), 61 (2) से संबंधित वांछित आरोपी गोरखपुर के जगह थाना क्षेत्र के शाही टोला गहरा के रहने वाले विनोद सिंह, राघो पट्टी के रहने वाले नरसिंह यादव, शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर पादरी बाजार के रहने वाले राहुल यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के रामपुर गोपालपुर के रहने वाले वीरेंद्र यादव और चिलुआताल थाना क्षेत्र के रामपुर चक्र के रहने वाले शिवांग निषाद को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस मामले में प्रयुक्त जेसीबी को भी जब्त कर लिया है.

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इस मामले में मृत किशोर आर्यवर्धन सिंह के पिता ओंकार सिंह श्रीनेत की और से बीएस की धारा 281 व 106 (1) के तहत एम्स थाने में केस दर्ज कराया गया था. गोरखपुर की एम्स पुलिस ने इस मामले में दो दिन यानी 48 घंटे में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

एसपी सिटी ने क्या कहा?

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि 18 नवंबर को रोड शो के दौरान एक घटना हुई थी. घटना के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. घटना में शामिल पांच आरोपियों को 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमे जेसीबी का चालक भी शामिल था. उसी क्रम में आज 21 नवंबर को 3 शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. उनको न्यायिक हिरासत में रिमांड के लिए भेज दिया गया है.

बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जो भी अन्य आरोपी थे, उनको चिन्हित करने के लिए लगातार सर्विलांस और साक्ष्यों को जुटाया रहा है. इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है.

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