scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 देसी गायों की डेयरी लगाएं, ₹11.80 लाख की सब्सिडी पाएं! सरकारी योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई

UP Dairy Scheme: अगर आप खेती के साथ पशुपालन से कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सरकारी योजना आपके काम की हो सकती है. 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट की लागत करीब 23 लाख रुपये बताई गई है, जिसमें 11.80 लाख रुपये तक की सरकारी मदद मिल सकती है. योजना में साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की गायें शामिल हैं.

Advertisement
X
मिनी नंदिनी योजना के तहत 23 लाख रुपये की डेयरी यूनिट पर यूपी सरकार देगी 50% सब्सिडी. (File Photo)
मिनी नंदिनी योजना के तहत 23 लाख रुपये की डेयरी यूनिट पर यूपी सरकार देगी 50% सब्सिडी. (File Photo)

खेती से होने वाली कमाई कई बार इतनी नहीं होती कि परिवार का पूरा खर्च आसानी से चल सके. ऐसे में खेती के साथ पशुपालन को अतिरिक्त कमाई के साधन के तौर पर अपनाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है. अगर आप भी देसी गायों की डेयरी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आपके काम की हो सकती है. इसके तहत 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट शुरू करने पर सरकार करीब 11.80 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार के 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के तहत 'मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' चलाई जा रही. योजना में 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाने की कुल लागत 23 लाख रुपये बताई गई है. सरकार इस लागत का 50% यानी 11 लाख 80 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. इसका मतलब है कि पात्र किसान को डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए पूरी लागत का आधा हिस्सा खुद जुटाना होगा, जबकि आधी राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर मिलेगी.

किन गायों को रखा जा सकता है?

से

और भी
SKM ने 3 अक्टूबर से गांव-गांव महापंचायत बुलाई, इन मांगों पर आंदोलन तेज करेंगे किसान

SKM ने 3 अक्टूबर से गांव-गांव महापंचायत बुलाई, इन मांगों पर आंदोलन तेज करेंगे किसान
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र का मेगा प्लान: कृषि विकास के लिए ₹182 करोड़ मंजूर!

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र का मेगा प्लान: कृषि विकास के लिए ₹182 करोड़ मंजूर!
FRP बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर किसान, प्रहलाद जोशी के घर तक निकाला मार्च

FRP बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर किसान, प्रहलाद जोशी के घर तक निकाला मार्च
राजस्थान ने बनाई 90.19 लाख Farmer ID, ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य

राजस्थान ने बनाई 90.19 लाख Farmer ID, ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य
El Nino और युद्धों से तेज हुई खाद्य संकट की आहट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई चिंता, खाद सप्‍लाई पर भी खतरा

El Nino और युद्धों से तेज हुई खाद्य संकट की आहट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई चिंता, खाद सप्‍लाई पर भी खतरा

इस योजना में देसी गायों की कुछ खास नस्लों को शामिल किया गया है. इनमें साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की गायें शामिल हैं. गाय की इन नस्लों को अच्छे दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है. सरकार का जोर देसी गायों के पालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर है. इससे किसानों को खेती के साथ पशुपालन से भी कमाई का रास्ता मिल सकता है.

Advertisement

पहले आवेदन करें, पहले लाभ पाएं

योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा. यानी किसान जितनी जल्दी आवेदन करेगा, उसे योजना का लाभ मिलने की संभावना उतनी पहले होगी. इसलिए अगर आप इस योजना के तहत डेयरी शुरू करना चाहते हैं, तो आवेदन में देरी करने के बजाय पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा. इच्छुक किसान nandbabadugdhmission.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के लिए कौन से कागज चाहिए?

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे.

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. बैंक पासबुक की कॉपी
  4. जमीन की खतौनी
  5. मोबाइल नंबर

किसान के लिए कितना फायदा?

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 11.80 लाख रुपये की सरकारी सहायता है. 23 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 10 गायों की डेयरी यूनिट के लिए सरकार 50 फीसदी राशि सब्सिडी के तौर पर दे रही है. खेती के साथ डेयरी शुरू करने वाले किसान के लिए इससे दूध बेचकर नियमित आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है. हालांकि, डेयरी से होने वाली वास्तविक कमाई दूध के उत्पादन, चारे की लागत, पशुओं की सेहत और दूध के स्थानीय भाव पर निर्भर करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10 देसी गायों की डेयरी लगाएं, ₹11.80 लाख की सब्सिडी पाएं! सरकारी योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई |
    Drishyam 3 Starcast Fees: अजय देवगन को मिली मोटी रकम, पीछे छूटी बाकी कास्ट! तब्बू-जयदीप की फीस कितनी? |
    बृजभूषण के 'अखिलेश बिना सब सूना' वाले बयान पर सपा मुखिया का रिएक्शन, दिव्या मित्तल पर कही ये बात |
    अमेरिका में डीजल के बढ़ते दाम से परेशान ट्रंप सरकार, देखें US टॉप-10 |
    गुजरात नहीं, लक्षद्वीप होते हुए कोच्चि पहुंचाना था माल... समुद्र में पकड़ी गई 526 KG ड्रग्स की कहानी |
    '31 दिसंबर 2029 के बाद नशा मुहैया करने वाला कोई नहीं बचेगा', पंजाब को अमित शाह ने दी डेडलाइन |
    अखिलेश यादव और धनराज नथवानी के साथ दिखे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, क्रॉस वोटिंग की लगने लगीं अटकलें |
    उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास फिर चलेगा बुलडोजर! 40 दुकानें हटेंगी, 12 मीटर की सड़क होगी 24 मीटर |
    क्यों यहां आंखों के लिए हो रही हत्या? लोगों के सिर काटकर ले जा रहे हत्यारे |
    खेलते-खेलते RO प्लांट के पास पहुंच गए भाई-बहन... टूटकर गिरा था बिजली का तार, करंट लगने से दोनों की मौत
    Advertisement