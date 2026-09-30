Drishyam 3 Starcast Fees: अजय देवगन को मिली मोटी रकम, पीछे छूटी बाकी कास्ट! तब्बू-जयदीप की फीस कितनी?

2 अक्टूबर को दृश्यम 3 का बड़ा राज खुलने वाला है. मूवी में विजय सलगांवकर कैसे अपने परिवार को दुश्मनों के आखिरी वार से बचाएगा, इसकी गुत्थी सुलझेगी. दृश्यम फ्रेंचाइजी की ये आखिरी फिल्म होगी. इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिल्म रिलीज से पहले इसकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर खूब चर्चा हो रही है. जानते हैं किसे कितनी फीस मिली है.

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अजय को मिली मोटी रकम!

मूवी के लीड हीरो अजय देवगन फिर से अपने आइकॉनिक रोल में लौटे हैं. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म के हर पार्ट में अजय ने इंप्रेस किया है. उनकी तगड़ी एक्टिंग की बदौलत ये सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर लोगों का फेवरेट बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं. उनकी फीस 18-22 करोड़ बताई जा रही है.

हीरोइनों में कौन आगे?

विजय की पत्नी नंदिनी सलगांवकर के रोल में श्रेया सरन दिखेंगी. वो तीसरे पार्ट में फिर से वापसी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें फिल्म के लिए करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं. विजय और नंदिनी की बेटी अंजू सलगांवकर का किरदार निभाने वाली इशिता दत्ता की फीस करीब 50 से 80 लाख बताई गई है.

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दृश्यम 3 में एक बार फिर अजय के सामने तब्बू यानी मीरा देशमुख होंगी. इस बार मीरा को अपने अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तब्बू को फिल्म के लिए करीब 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये दिए जाने की चर्चा है. ये रिपोर्ट बताती है कि अजय और उनकी फीस में कितना बड़ा अंतर है.

जयदीप-प्रकाश की फीस पर सस्पेंस

इस बार फिल्म से दो और नए किरदार जुड़े हैं. जयदीप अहलावत और प्रकाश राज को अहम रोल में देखा जाएगा. जयदीप, राजवीर सिंह तोमर के रोल में नजर आएंगे. जयदीप को इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिली है. इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. प्रकाश राज फिल्म में इंद्रजीत शेट्टी के किरदार में दिखाई देंगे. उनकी फीस की भी कोई डिटेल नहीं है. रजत कपूर ने तब्बू के पति महेश देशमुख का रोल किया है. उनकी फीस कथित तौर पर 40-70 लाख बताई गई है. इन सभी स्टार्स की फीस की हम पुष्टि नहीं करते हैं. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए साझा की गई है.

पहले दिन होगी बंपर कमाई!

फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बनी हुई है. मूवी का पहला पार्ट 2015 और दूसरा 2022 में आया था. बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश प्रेम कीटाणु और हनुमान अंश से होगा. ट्रेड रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म पहले दिन 40 करोड़ के आसपास कमा सकती है. इसके एडवांस बुकिंग के आंकड़े जबरदस्त हैं. अजय की फिल्म का तीसरा पार्ट मोहनलाल की दृश्यम 3 से बिल्कुल अलग होगा.

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देखना होगा अजय की ये फिल्म क्या गर्दा उड़ाती है.

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