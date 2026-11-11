AI, स्मार्ट ट्रैक्टर और नई तकनीक बदलेंगे खेती का तरीका, विजय नाकरा ने बताया 'स्मार्ट फार्मिंग' का मंत्र

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: भारत में खेती-किसानी को नई दिशा देने के लिए अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं होगा, बल्कि खेती की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना जरूरी है. इसके लिए आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा और फार्म मशीनरी की भूमिका अहम होने वाली है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट विजय नाकरा ने बुधवार को कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और देश के पास इस मौके का फायदा उठाने का सही समय है. उन्होंने खेती के भविष्य के लिए 'स्मार्ट किसान' का मंत्र भी दिया.

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दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के पहले दिन विजय नाकरा ने 'यही समय है, सही समय' सत्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा, विकास और समृद्धि के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसानों के कंधों पर होती है. ऐसे में किसानों को बदलते मौसम, जलवायु अनिश्चितता, बढ़ती लागत, मजदूरों की कमी और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद देना सभी की जिम्मेदारी है.

देश के किसान लगातार कर रहे इनोवेशन

विजय नाकरा ने कहा कि भारतीय किसान कई मुश्किलों के बावजूद रुकते नहीं हैं. वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं, नए प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं. उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, बल्कि ग्रामीण समुदाय, अर्थव्यवस्था और देश की प्रगति में भी योगदान देते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की मदद की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है. निजी क्षेत्र, सरकार और मीडिया को मिलकर ऐसे समाधान तैयार करने होंगे, जिससे किसानों को अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ने की क्षमता मिले.

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हर एकड़ से ज्यादा वैल्यू बनाने की जरूरत

नाकरा ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार भी है. हालांकि, देश में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन (Per Hectare Output) अभी भी कई दूसरी कृषि अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कम है. उन्होंने कहा कि अब चुनौती सिर्फ ज्यादा अनाज पैदा करने की नहीं है, बल्कि जमीन के हर एकड़, पानी की हर बूंद और किसान की हर मेहनत से ज्यादा मूल्य पैदा करने की है. कृषि क्षेत्र की सफलता सिर्फ खेत में होने वाले उत्पादन से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंच के जरिए पूरी कृषि वैल्यू चेन में कितनी वैल्यू जोड़ी जा रही है.

कृषि में तकनीक कई चुनौतियों का जवाब

विजय नाकरा ने कहा कि आज किसानों और नीति निर्माताओं के सामने पराली जलाने, पानी की उपलब्धता और मिट्टी की सेहत (Soil Health) जैसी बड़ी चुनौतियां हैं. आने वाले समय में पानी की मांग और बढ़ने वाली है, क्योंकि खेती के अलावा उद्योग, बिजली उत्पादन और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी पानी की जरूरत बढ़ेगी. ऐसे में राज्यों को विकास और खेती की स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा. उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीकें इन समस्याओं का समाधान देने में मदद कर रही हैं.

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जीरो टिलेज और मल्टी क्रॉप सीडिंग जैसी तकनीकों से फसल अवशेषों को हटाए बिना खेत में सीधे बुवाई की जा सकती है. वहीं, बेलर जैसी मशीनें पराली को इकट्ठा करने में मदद करती हैं, जिससे उसे जलाने की जरूरत कम होती है. इससे मिट्टी की सेहत बेहतर रखने और खेती में संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलती है. इसके अलावा सेंसर, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें पानी की बचत और जलवायु के हिसाब से खेती करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

खेती में मशीनों का इस्तेमाल 50% से कम

विजय नाकरा ने कृषि क्षेत्र में मशीनों के इस्तेमाल यानी मशीनीकरण (Mechanisation) की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत में खेती का मशीनीकरण अभी 50 फीसदी से भी कम है, जबकि विकसित देशों में यह स्तर करीब 90 फीसदी तक है. ऐसे में भारत में फार्म मशीनरी और कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि खेती में मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे किसानों का काम आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना भी जरूरी है. इस दिशा में कंपनियां किफायती AC ट्रैक्टर केबिन, ऑटोनॉमस मशीनों और प्रिसिजन फार्मिंग के लिए स्मार्ट उपकरणों पर काम कर रही हैं. इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन तकनीक, टेलीमैटिक्स और नई पीढ़ी की कृषि मशीनों में भी निवेश बढ़ रहा है.

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AI और डेटा बदलेंगे खेती-किसानी का तरीका

विजय नाकरा के मुताबिक, खेती के भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर तकनीक के एक साथ आने से होगा. इन तकनीकों से किसान अनुमान के बजाय सही जानकारी और डेटा के आधार पर फैसले ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि AI आधारित सलाह देने वाले सिस्टम, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस ट्रैक्टर और ह्यूमनॉइड तकनीकें आने वाले समय में खेती का तरीका बदल सकती हैं.

इससे किसानों को मिट्टी की सेहत की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी. फसलों में बीमारी फैलने से पहले उसकी पहचान करना और पानी का बेहतर इस्तेमाल करना भी आसान होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना ही काफी नहीं है. कंपनियों की जिम्मेदारी है कि ये समाधान किफायती, आसान और किसानों की पहुंच में हों. इसके लिए फाइनेंस की सुविधा भी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान नई तकनीक अपना सकें.

पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर मिलकर बनाएं 'स्मार्ट किसान'

अपने संबोधन के आखिर में विजय नाकरा ने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए कोई एक संस्था या कंपनी अकेले काम नहीं कर सकती. केंद्र और राज्य सरकारों, निजी कंपनियों, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि भारत के पास इस समय कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का मौका है. इसे सिर्फ धीरे-धीरे होने वाला बदलाव नहीं, बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र के कायापलट के अवसर के तौर पर देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा नया मंत्र 'स्मार्ट किसान' होना चाहिए. नाकरा ने कहा कि कृषि क्षेत्र की असली सफलता सिर्फ नई मशीनों और तकनीकों से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि इनसे किसानों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई, उनकी आमदनी और उत्पादकता कितनी बढ़ी और समाज में उन्हें कितना सम्मान मिला.

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