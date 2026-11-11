प्रोडक्ट बेचना ही नहीं शानदार प्रोफाइल भी... क्या आपमें है बढ़ते लग्जरी सेक्टर में चमकने का हुनर?

लोग अक्सर यह याद नहीं रखते कि किसी ब्रांड ने उन्हें क्या बेचा था. उन्हें यह याद रहता है कि उस दौरान उनका अनुभव कैसा था. ब्लैककैब एजेंसी नेटवर्क में असिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पार्थ साठे ने हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल रिटेल में इंटर्नशिप के दौरान इस बात को समझना शुरू किया.

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भारत का लग्जरी बाजार बढ़ने के साथ फैशन और डिजाइन से आगे ब्रांड मैनेजमेंट, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ग्राहक संबंध और डिजिटल कारोबार में मौके बन रहे हैं. हालांकि, चुनौती केवल नौकरियां पैदा करने की नहीं है. कंपनियों को ऐसे पेशेवर भी चाहिए, जो ब्रांड के वादे को ग्राहक के लिए बेहतर अनुभव में बदल सकें. इसके लिए खास पढ़ाई, व्यावसायिक समझ, डिजिटल जानकारी और काम का अनुभव अहम हो रहा है.

लग्जरी कारोबार को लेकर बदल रही समझ.

एस. पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट और पोलिमी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के ग्लोबल लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज मैनेजमेंट कार्यक्रम में दाखिला लेने से पहले लग्जरी को खास और खूबसूरती से तैयार किए गए उत्पादों से जोड़कर देखते थे. तब उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि किसी अनुभव को आसान दिखाने के पीछे कितना काम होता है. साठे कहते हैं, “कोई शाम या किसी उत्पाद की पेशकश आसानी से पूरी होती दिखती है, क्योंकि बहुत से लोग हर छोटी जानकारी को पहले ही ठीक कर चुके होते हैं”.

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लग्जरी उद्योग को लेकर यह बदला नजरिया बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. अब लग्जरी केवल फैशन और डिजाइन तक सीमित नहीं है. इसमें हॉस्पिटैलिटी, यात्रा, सौंदर्य, रिटेल और प्रीमियम अनुभव भी शामिल हैं. इससे ब्रांड मैनेजमेंट, मर्चेंडाइजिंग, ग्राहक संबंध और डिजिटल कारोबार जैसे क्षेत्रों में मौके बन रहे हैं.

पोलिमी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर जियानलुका टेडाल्डी के मुताबिक लग्जरी उद्योग बदलाव के अहम मोड़ पर है. ऐतिहासिक रूप से यूरोप इसका प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन भारत जैसे बाजार भविष्य की बढ़ोतरी में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उनका कहना है कि उद्योग को केवल डिजाइनर और रचनात्मक पेशेवर नहीं चाहिए. ऐसे मैनेजर भी चाहिए, जो ब्रांड की विरासत समझें और उसे अलग-अलग बाजारों के हिसाब से पेश कर सकें.

टेडाल्डी के मुताबिक रिटेल, ग्राहक अनुभव, ब्रांड मैनेजमेंट, बाजार विस्तार, मर्चेंडाइजिंग, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, शिल्प और उत्पादन के कारोबार में मौके मौजूद हैं. इन सभी क्षेत्रों की साझा जरूरत सांस्कृतिक समझ है. पेशेवरों को लग्जरी का इतिहास और उसके तौर-तरीके समझने के साथ उसका भविष्य बनाने में भी मदद करनी होगी.

एस. पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष नीतीश जैन मानते हैं कि लग्जरी केवल उत्पाद तक सीमित नहीं रही है. इससे जुड़ा अनुभव, आकांक्षा और भावना भी महत्वपूर्ण हो गई है. वह कहते हैं, “करियर की संख्या केवल बढ़ नहीं रही, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है. लग्जरी भावना, अनुभव और कहानी पेश करने का तरीका है और इसे लगभग किसी भी उत्पाद पर लागू किया जा सकता है. पेंसिल या कलम जैसी सामान्य चीज को भी लग्जरी उत्पाद के रूप में बेचा जा सकता है”.

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सिर्फ ब्रांड की जानकारी काफी नहीं.

डिजिटल माध्यमों की बढ़ती भूमिका ने लग्जरी कारोबार में एक और पहलू जोड़ा है. एलीट एसोसिएट्स की सैलरी इनसाइट्स 2026 रिपोर्ट ग्राहकों से उनकी जरूरत के मुताबिक जुड़ने की अहमियत बताती है. ग्राहकों के साथ संबंध अब केवल बुटीक तक सीमित नहीं हैं. डिजिटल माध्यम और ग्राहक संबंध प्रबंधन के साधन ब्रांड को संभावित ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

भारत के बढ़ते लग्जरी बाजार के सामने सवाल है कि क्या इन नौकरियों के लिए जरूरी क्षमता वाले पर्याप्त पेशेवर उपलब्ध होंगे. लग्जरी कनेक्ट और लग्जरी कनेक्ट बिजनेस स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन अभय गुप्ता के मुताबिक संस्थान ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत को 5.6 मिलियन कुशल लग्जरी पेशेवरों की जरूरत हो सकती है.

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यह आंकड़ा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के उस अनुमान से निकाला गया था, जिसमें 2022 तक भारत के रिटेल कर्मचारियों की संख्या करीब 56 मिलियन होने की बात कही गई थी. लग्जरी कनेक्ट ने माना था कि इनमें से 10% लोग लग्जरी क्षेत्र से जुड़े होंगे. यह संभावित प्रतिभा की मांग का एक व्यापक अनुमान था, वास्तविक खाली पदों की संख्या नहीं.

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लग्जरी कनेक्ट ने 2012 में लग्जरी कंपनियों के प्रमुखों और ब्रांड मालिकों के बीच सर्वे किया था. इसमें 69.2% लोगों ने कहा था कि वे लग्जरी क्षेत्र के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित लोगों को नौकरी देना चाहते हैं. दुकान के स्तर पर 34.9% लोगों ने लग्जरी मानकों की समझ की कमी को सबसे बड़ी समस्या बताया था. खास प्रशिक्षण और लग्जरी नजरिए की कमी का जिक्र 23.3% लोगों ने किया था, जबकि 18.6% ने उत्पाद की पर्याप्त जानकारी न होने की बात कही थी.

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गुप्ता के मुताबिक कमी केवल उत्पाद या ब्रांड की जानकारी की नहीं है. वह कहते हैं, “कमी उत्पाद की जानकारी की नहीं, बल्कि सही फैसला लेने की क्षमता की है”. उनके मुताबिक डिजिटल समझ भी अहम होती जा रही है.

ग्राहक संबंध प्रबंधन, डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को सेवाएं देना, आंकड़ों का विश्लेषण, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल का तालमेल और एआई की मदद से निजी जरूरत के मुताबिक सेवाएं ग्राहक अनुभव बेहतर कर सकती हैं. हालांकि, ये साधन इस बात का सही फैसला लेने की क्षमता की जगह नहीं ले सकते कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए.

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इस कमी को मापने की एक सीमा भी है. भारत में अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसा व्यापक आंकड़ा नहीं है, जो केवल लग्जरी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या, बन रही अतिरिक्त नौकरियों और उनके लिए उपलब्ध कुशल पेशेवरों की संख्या बताए.

देसी ब्रांड और ग्राहक अनुभव की चुनौती.

प्रतिभा की जरूरत केवल अंतरराष्ट्रीय लग्जरी कंपनियों तक सीमित नहीं है. भारतीय ब्रांड अपनी पहचान मजबूत करने और नए बाजारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें ऐसे पेशेवर चाहिए, जो स्थानीय ग्राहकों को समझने के साथ कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हों.

प्रीमियम प्रयोगशाला में तैयार हीरों के आभूषणों वाले ब्रांड हाउस ऑफ कादरी के संस्थापक वैभव कर्णावत के मुताबिक देसी ब्रांड के सामने शिल्प, उत्पाद या आपूर्ति व्यवस्था की कमी जरूरी नहीं है. बड़ी चुनौती ग्राहक अनुभव, ब्रांड पहचान और बेहतर पेशकश तैयार करने की है, ताकि स्थापित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला किया जा सके.

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एक देसी ब्रांड तैयार करना और किसी स्थापित अंतरराष्ट्रीय ब्रांड को भारत लाना अलग-अलग काम हैं. कर्णावत को उन उत्पादों और सेवाओं में मौका दिखता है, जो ग्राहकों के अपने देश या शहर से जुड़े हों. इस जुड़ाव के साथ गर्व की भावना भी हो सकती है. उनके मुताबिक भारतीय ग्राहक क्या चाहते हैं, इसे समझना देसी कारोबार के लिए बड़ा मौका है.

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कर्णावत यह भी कहते हैं कि हर चुनौती का जवाब केवल शिल्प और कहानी पेश करने में नहीं तलाशना चाहिए. इनके साथ नए प्रयोग, कीमत के स्तर पर मुकाबला और ग्राहक सेवा का संतुलन भी जरूरी है.

गुप्ता के मुताबिक भारतीय लग्जरी कारोबार के विकास में प्रबंधन का स्तर एक बड़ी चुनौती है. उन्हें शिल्प प्रबंधन, उत्पाद विकास, ब्रांड मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय वितरण और कारोबार विस्तार में मौके दिखते हैं. इन भूमिकाओं के जरिए शिल्प को बार-बार तैयार की जा सकने वाली उत्पाद श्रेणियों में बदला जा सकता है और डिजाइन आधारित कारोबार को नए बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है.

युवा पेशेवरों के लिए फैशन या डिजाइन में दिलचस्पी इस क्षेत्र में आने का केवल एक रास्ता है. किसी ब्रांड के कारोबारी और संचालन से जुड़े हिस्से को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है.

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कर्णावत के मुताबिक उत्पाद बेचने वाले कारोबार हॉस्पिटैलिटी से काफी कुछ सीख सकते हैं. हॉस्पिटैलिटी में सेवा को अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि पेशकश का जरूरी हिस्सा माना जाता है. लग्जरी कारोबार को ग्राहक सेवा बेहतर करनी होगी और उत्पाद बेचने तथा पहुंचाने के तरीके में हॉस्पिटैलिटी का भाव लाना होगा.

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इसके लिए तकनीकी जानकारी के साथ लोगों से जुड़ने की क्षमता भी चाहिए. कर्णावत धैर्य को भी जरूरी गुण मानते हैं. लग्जरी कारोबार के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि ग्राहक का अनुभव ब्रांड के वादे के मुताबिक हो. कर्मचारियों को समझना होगा कि उनके फैसले, बातचीत और छोटी बातों पर ध्यान देने का तरीका इस अनुभव को कैसे प्रभावित करता है.

खास पढ़ाई से कारोबार की तैयारी.

लग्जरी क्षेत्र में करियर के विकल्प बढ़ने के साथ खास शिक्षा छात्रों को जरूरी समझ देने का एक रास्ता है. हालांकि, किसी कार्यक्रम की अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि वह छात्रों को केवल बड़े ब्रांडों से परिचित कराता है या उद्योग की कारोबारी सच्चाइयों के लिए भी तैयार करता है.

जैन के मुताबिक छात्रों को उद्योग की मौजूदा स्थिति के बजाय उसके संभावित भविष्य के लिए तैयार करना लक्ष्य है. वह कहते हैं, “हमारे छात्रों को यह सोचने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि उद्योग तीन साल बाद कहां होगा और उन्हें आज ही उस स्तर की तैयारी करनी चाहिए”.

एस. पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट ग्लोबल लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाता है. छात्र पहले छह महीने मुंबई में रणनीति, मार्केटिंग, वित्त और संचालन सहित सामान्य प्रबंधन की बुनियादी समझ बनाते हैं. अगले छह महीने मिलान में इन्हीं तरीकों को लग्जरी कारोबार में लागू करना सीखते हैं. इसमें ब्रांड रणनीति, रिटेल, ग्राहक अनुभव और नए प्रयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

टेडाल्डी के मुताबिक छात्रों को शिक्षकों, उद्योग के पेशेवरों और सलाहकारों से सीखने का मौका मिलता है. वे लग्जरी कारोबार को उसके कामकाजी माहौल में भी देखते हैं. कार्यक्रम में फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के एमिलिया-रोमाग्ना क्षेत्र की अध्ययन यात्राएं शामिल हैं. इन यात्राओं के दौरान छात्रों को महंगे फैशन, इत्र, घड़ी निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल और खाने के कारोबार को समझने का मौका मिलता है.

टेडाल्डी कहते हैं, “एमबीए आपको कारोबार संभालना सिखाता है. वह शायद ही यह सिखाता है कि स्विस घड़ी, शैंपेन की बोतल या पगानी की कीमत इतनी क्यों होती है”. जैन भी कक्षा के बाहर सीखने की अहमियत पर जोर देते हैं.

हालांकि, खास शिक्षा ही इस उद्योग में आने का एकमात्र रास्ता नहीं है. गुप्ता के मुताबिक बुटीक या लग्जरी होटल में ग्राहकों से सीधे जुड़ी भूमिकाएं शुरुआती अनुभव दे सकती हैं. इन नौकरियों में शुरुआती वेतन कम हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों को ग्राहकों, कारोबारी फैसलों और लग्जरी क्षेत्र के मानकों को समझने का मौका मिलता है.

लग्जरी कनेक्ट बिजनेस स्कूल के मुताबिक हाल में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों का शुरुआती वेतन सालाना 8–11 लाख रुपये रहा है. यह संस्थान की ओर से बताया गया आंकड़ा है, पूरे उद्योग का स्वतंत्र मानक नहीं.

लग्जरी क्षेत्र में खास योग्यता, सामान्य प्रबंधन की डिग्री या सीधे नौकरी शुरू करने में से किसी एक रास्ते का चुनाव करियर के लक्ष्य, पहले से मौजूद अनुभव और इस क्षेत्र को लेकर उम्मीदवार की स्पष्टता पर निर्भर करता है. रास्ता कोई भी हो, अहम सवाल यही है कि उम्मीदवार अपनी जानकारी को काम के प्रदर्शन में बदल सकता है या नहीं.

काम की हकीकत और भारत या विदेश का सवाल.

मैग्नैनिमस ग्रुप में लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग से जुड़ी आद्या शर्मा का करियर पुराने मार्केटिंग अनुभव, खास शिक्षा और लैम्बोर्गिनी में इंटर्नशिप के मेल से आगे बढ़ा. उनके मुताबिक काम की हकीकत इस क्षेत्र से जुड़े चमकदार माहौल से अलग है. इसमें समय सीमा के भीतर काम करना, एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालना और अलग-अलग समय क्षेत्रों में मौजूद टीमों के बीच तालमेल बनाना शामिल है.

ब्लैककैब एजेंसी नेटवर्क में साठे का अनुभव काम की एक और तस्वीर पेश करता है. पिछली इंटर्नशिप के कारण वह चयन प्रक्रिया के दौरान केवल कक्षा की पढ़ाई पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक प्रचार अभियानों के बारे में बात कर सके.

कार्यक्रम ने साठे को ब्रांड की बाजार में जगह, ग्राहकों और अनुभव की बुनियादी समझ दी. रोजमर्रा के काम की क्षमता नौकरी के दौरान विकसित हुई. इसमें ग्राहक से मिली अधूरी जानकारी को काम के लायक योजना में बदलना, योजना बदलने पर शांत रहना और कई टीमों के बीच तालमेल बनाए रखना शामिल है.

साठे भारत के बढ़ते लग्जरी, जीवनशैली और हॉस्पिटैलिटी बाजार को सीखने और जिम्मेदारी लेने की जगह के रूप में देखते हैं. शर्मा भी विदेश में करियर शुरू करने पर विचार कर रहे छात्रों को ऐसी ही सलाह देती हैं. उनके मुताबिक यूरोप आकर्षक जगह हो सकता है, लेकिन सही भूमिकाओं के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है. दक्षिण एशियाई आवेदकों के लिए यह चुनौती खास तौर पर बड़ी हो सकती है. विदेश में मौके तलाशने से पहले भारत में पेशेवर आधार बनाना ज्यादा व्यावहारिक रास्ता हो सकता है.

अंतरराष्ट्रीय अनुभव छात्रों को यह समझने में मदद कर सकता है कि स्थापित लग्जरी बाजार कैसे काम करते हैं, लेकिन इससे विदेश में करियर की गारंटी नहीं मिलती. टेडाल्डी के मुताबिक कार्यक्रम के छात्र बड़ी फैशन और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में गए हैं, लेकिन यूरोप में मौका केवल योग्यता पर निर्भर नहीं करता. भाषा एक बड़ी रुकावट हो सकती है.

शर्मा के मुताबिक करियर कहां से शुरू करना है, इसका फैसला उपलब्ध अवसरों और युवा पेशेवर को जरूरी अनुभव के आधार पर होना चाहिए. साठे के लिए भारत ने ऐसे बाजार में जिम्मेदारी लेने का मौका दिया, जहां लग्जरी कारोबार अभी विकसित हो रहा है. इसलिए भारत या विदेश में शुरुआत करने का चुनाव आसान नहीं है.

लग्जरी कारोबार नई श्रेणियों में बढ़ रहा है और उसे कारोबारी समझ, सांस्कृतिक जानकारी तथा ग्राहक अनुभव को साथ लेकर चलने वाले पेशेवरों की जरूरत है. मजबूत ब्रांड का वादा ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सही लोग ही उस वादे को लंबे समय तक बने रहने वाले मूल्य में बदल सकते हैं.

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रिपोर्ट: ममता शर्मा, बिजनेस टुडे